Pietų Korėjos futbolo asociacija atsiprašė po seksualinio skandalo ir kitų kontroversijų

Korėjos futbolo asociacija (KFA) sulaukė didelio pasipiktinimo, kai Pietų Korėjos rinktinė pasitraukė iš pasaulio čempionato dar grupių etape, nors į „auksinę kartą“, kuriai vadovavo Son Heung-minas (Son Hungminas), buvo dedamos didelės viltys.
Vyriausiasis treneris Hong Myung-bo (Hong Miongbo) atsistatydino iškart po netikėto pralaimėjimo Pietų Afrikai, kuris užkirto kelią komandai žengti toliau čempionate, vykusiame Jungtinėse Valstijose, Meksikoje ir Kanadoje.
Tačiau jo pasitraukimas nesumažino visuomenės pasipiktinimo dėl nuviliančio pasirodymo ir tik dar labiau pakurstė abejones dėl to, kaip H. Myung-bo buvo pasamdytas.
Praėjusią savaitę vietos žiniasklaidoje paaiškėjo, kad KFA 2011 ir 2012 metais užsienio teisėjams teikė seksualinio pobūdžio pramogas. Ši informacija remiasi 2016 metų vyriausybės auditu, kuris anksčiau nebuvo viešinamas.
„Nuoširdžiai atsiprašome už didelį nusivylimą ir susirūpinimą, kurį sukėlė įvairios kontroversijos aplink asociaciją po 2026 metų pasaulio čempionato“, – šeštadienį savo interneto svetainėje paskelbtame pranešime nurodė KFA.
Susidūrusi su didėjančia kritika, KFA teigė atsidūrusi „tikrai apgailėtinoje situacijoje“ ir pripažino, kad „prarado suvokimą apie savo paskirtį“.
Atsiprašymas pasirodė po policijos reido KFA būstinėje, vykdyto atliekant tyrimą dėl buvusio gynėjo, 57-erių H. Myung-bo, kuris 2002 metais žaidė pasaulio čempionate gimtinėje, paskyrimo į pareigas.
KFA jau anksčiau buvo kritikuojama dėl 2024 metais įvykusio H. Myung-bo paskyrimo, tačiau dėmesys dar labiau išaugo komandai nepatekus į geriausiųjų 32-uką.
Pietų Korėjos parlamentarai liepos 30 dieną iškvietė H. Myung-bo bei buvusius ir dabartinius KFA pareigūnus į parlamentinį klausymą, kurio metu buvo uždavinėjami klausimai apie atrankos procesą bei trenerio metinį atlyginimą.
Vėliau kilo kaltinimai dėl 2011–2012 metais užsienio teisėjams teiktų seksualinio pobūdžio paslaugų.
Vietos transliuotojo JTBC paviešintas 2016 metų vyriausybės auditas nustatė, kad KFA aštuonis kartus užsienio teisėjams ir Kinijos futbolo asociacijos pareigūnams suteikė „netinkamą svetingumą“.
Socialinių tinklų vartotojai po to ėmė platinti užsienio teisėjų, kurie tuo laikotarpiu teisėjavo Pietų Korėjos rungtynėms, sąrašą.
KFA savo atsiprašyme teigė, kad daugelis asociacijos narių apie šiuos incidentus „nežinojo“, tačiau jų neneigė.
„Asociacija nori pabrėžti, kad tokie netinkami veiksmai (...) daugiau nevyksta“, – teigiama pranešime.
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