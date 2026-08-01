Po griežtos reakcijos FIFA atsisakė privataus investavimo plano

„Mūsų tikslas visada buvo ir bus vienyti bei tobulėti, – pareiškime teigė G. Infantino. – Todėl šis pasiūlymas nebus įgyvendinamas.“
Pasaulio futbolą kuruojanti organizacija FIFA šį planą pristatė antradienį. Buvo teigiama, kad pagal planą būtų galima pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) būtų vertinama 20 mlrd. JAV dolerių.
Jei projektas būtų patvirtintas, kiekvienai iš 211 FIFA narių asociacijų 2027 metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 mln. JAV dolerių išmoka, o jų finansavimo asignavimai 2027–2030 metų ciklui padidėtų nuo 8 mln. iki 20 mln. JAV dolerių.
Pagal pasiūlymą privatūs investuotojai galėtų įsigyti įmonės akcijų, tačiau liktų mažumos akcininkais.
Azijos futbolo konfederacija, atstovaujanti 47 šalims narėms, šeštadienį palankiai įvertino plano atšaukimą.
Bet kokia iniciatyva, galinti turėti įtakos pasaulio futbolui, turėtų būti „laiku, skaidriai ir prasmingai pristatyta bei aptarta su konfederacijomis, FIFA taryba, narių asociacijomis ir kitais suinteresuotais subjektais“, teigiama Kvala Lumpūre įsikūrusios organizacijos pareiškime.
Meksikos futbolo federacija taip pat palankiai įvertino šį žingsnį, teigdama, kad „siekiant futbolo gerovės, pirmenybė buvo teikiama visų konfederacijų ir federacijų vienybei“.
Kiek anksčiau šią savaitę Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA pareiškė, kad nė viena jos nacionalinė rinktinė nedalyvaus jokiuose FIFA turnyruose, „kol šie pasiūlymai bus gyvi“.
Azijos futbolo konfederacija (AFC) bei Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų baseino šalių futbolo asociacija (CONCACAF) taip pat buvo pasmerkusios šį žingsnį.
„Pasaulio futbolo čempionatas negali būti vertinamas kaip investicinis produktas, – pareiškime nurodė UEFA. – Jokia jo dalis niekada neturėtų būti perleista privatiems investuotojams. Pasaulio čempionatas neparduodamas.“
Spaudimas G. Infantino padidėjo penktadienį, kai atsistatydino vyresnysis patarėjas Carlosas Cordeiro (Karlosas Kordeiras), pavadinęs šią idėją „blogu sandoriu FIFA narėms asociacijoms, blogu sandoriu futbolui ir blogu sandoriu ilgalaikei šio žaidimo ateičiai“.
Pietų Amerikos futbolo konfederacija CONMEBOL, kurios prezidentas Alejandro Dominguezas (Alechandras Domingesas) laikomas artimu G. Infantino sąjungininku, pareikalavo papildomos informacijos apie projekto „apimtį, struktūrą, valdymą ir galimą poveikį“.
„Sukėlė nesutarimų“
Vėlai vakare išplatintame pareiškime, kuriuo paskelbta apie plano atšaukimą, G. Infantino teigė, kad projektas buvo sumanytas kaip priemonė sustiprinti nares asociacijas ir kad jis būtų buvęs įgyvendintas tik tuo atveju, jei jam būtų pritarusi dauguma.
„Atidžiai išklausius visas nuomones tapo aišku, kad projektas sukėlė tokių nesutarimų, kurie, nepriklausomai nuo palaikymo lygio, nebeatitinka iš pradžių išsikelto tikslo interesų“, – sakė jis.
FIFA bandė atremti kritikus, ankstyvą penktadienio rytą išplatintame pareiškime teigdama, kad tęs konsultacijas su narėmis asociacijomis, ir pabrėždama, kad „niekas futbolo neparduoda“.
Tačiau spaudimas augo, ir ne tik futbolo bendruomenėje.
Praėjus dienai po to, kai Europos Sąjunga (ES) pagyrė UEFA už „žaidimo sąžiningumo gynimą“, Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Andy Burnhamas (Endis Burnamas) penktadienį pareiškė, kad G. Infantino yra netinkamas žmogus vadovauti FIFA.
Sunkioje padėtyje atsidūręs G. Infantino teigė, kad dabar sutelks dėmesį į harmonijos atkūrimą ir tolesnį futbolo vystymą.
„Judant į priekį, mano tikslas yra artimiausiomis dienomis ir savaitėmis vėl suburti visas suinteresuotas šalis, vadovaujantis bendru interesu mūsų žaidimui, ir siekiant toliau vystyti futbolą visur, ypač tose šalyse, kurioms labiausiai reikia mūsų paramos“, – sakė jis.
(be temos)