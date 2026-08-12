Po tėvo mirties Messi nebėra tikras, ar dar ilgai žais futbolą

„Nežinau, ką be tavęs darysiu, nežinau, kaip gyventi toliau. Aš tiesiog žaidžiau futbolą, o dabar rimtai abejoju, ar dar ilgai tai darysiu“, – socialiniame tinkle rašė 39-erių L. Messi, kurio tėvas praėjusią savaitę mirė būdamas 68-erių.
Savo žinutėje L. Messi, kurio sutartis su JAV aukščiausioje futbolo lygoje MLS rungtyniaujančiu klubu „Inter Miami“ galioja iki 2028 m. sezono pabaigos, prisiminė paskutinius tėvo gyvenimo mėnesius, sutapusius su 2026 m. pasaulio čempionatu.
„Vis kartojau tau, kad pateksime į finalą ir tu galėsi atvykti“, – antradienio vakarą, grįžęs į Jungtines Valstijas po sekmadienį vykusių tėvo laidotuvių, rašė L. Messi.
„Patekome į finalą, bet tu negalėjai ten būti. Norėjau laimėti, parvežti tau trofėjų, parodyti naują. Nepavyko, kojos tiesiog nebeatlaikė. Šįkart mėginau peržengti savo fizinių galimybių ribas, bet nepavyko. Niekada nesijaučiau gerai“, – pasakojo L. Messi, pasisakęs pirmą kartą po Naujajame Džersyje vykusiame finale patirto pralaimėjimo Ispanijai rezultatu 0:1.
L. Messi pabrėžė itin svarbų tėvo, kuris buvo ir jo agentas, vaidmenį jo gyvenime ir karjeroje.
„Buvai tėvas, draugas ir agentas. Kiekvieną akimirką buvai būtent toks, koks turėjai būti, ir niekada nepadarei nė vieno klaidingo žingsnio“, – rašė jis.
Jam neįprastas Jorge Messi nedalyvavimas birželį vykusiame pasaulio čempionate jau buvo atkreipęs žiniasklaidos dėmesį.
Per turnyrą, nesiliaujant gandams apie J. Messi sveikatą, šeima prašė žiniasklaidos parodyti žmogiškumą.
Per grupių etapo rungtynes Alžyrui įmušęs įvartį ir pravirkęs L. Messi pripažino išgyvenantis „su sportu nesusijusią situaciją“.
Sekmadienį aštuonis kartus „Auksinį kamuolį“ laimėjęs L. Messi su tėvu atsisveikino privačioje ceremonijoje Argentinos Pereso mieste, kurioje dalyvavo artimiausi šeimos nariai ir keli Argentinos futbolo rinktinės draugai.
Futbolo superžvaigždės tėvo mirties priežastis nebuvo viešai skelbiama, tačiau vietos žiniasklaida pranešė, kad J. Messi sirgo vėžiu.
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