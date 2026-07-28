Raudondvaryje bus pagerbta Kauno „Inkaro-Grifo“ čempionų karta

Pagerbimas vyks per 18.45 val. prasidėsiančių TOPLYGOS rungtynių tarp FC „Hegelmann“ ir FK „TransINVEST“ pertrauką.
Dar prieš rungtynių pradžią stadione susirinkę žiūrovai galės apžiūrėti archyvines nuotraukas, menančias ryškiausius Kauno „Inkaro-Grifo“ istorijos momentus. Ekspozicija leis iš arčiau pažvelgti į istorinės komandos futbolininkus, svarbiausias sezono akimirkas ir tuometę „Inkaro-Grifo“ rungtynių atmosferą.
Šiemet sukanka 30 metų nuo 1995–1996 metų sezono, kai „Inkaras-Grifas“ antrą kartą iš eilės tapo stipriausia šalies futbolo komanda. Kauniečiai Lietuvos pirmenybėse triumfavo 1994–1995 ir 1995–1996 metų sezonuose, o 1995-aisiais iškovojo ir Lietuvos futbolo taurę.
Apie pagerbimo iniciatyvą ir „Inkaro-Grifo“ vietą Kauno bei visos Lietuvos futbolo istorijoje mintimis pasidalijo Kauno apskrities futbolo federacijos atsakingasis sekretorius Mantas Babianskas. Pasak jo, šiuo renginiu siekiama ne tik prisiminti istorinius komandos pasiekimus, bet ir dar kartą suburti žmones, kūrusius vieną ryškiausių Kauno futbolo laikotarpių.
„Inkariečiai iki tol paskutinį kartą šalies čempionais buvo tapę 1965 metais, todėl 1995-aisiais Lietuvos čempionų titulas buvo susigrąžintas po 30 metų. Kitame sezone komanda antrą kartą iš eilės tapo šalies čempione ir įtvirtino Kauną kaip vieną svarbiausių Lietuvos futbolo miestų. „Inkaras-Grifas“ tapo pirmąja Kauno komanda, šalies čempionate triumfavusia Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę“, – sakė M. Babianskas.
Simbolinę sąsają tarp skirtingų Kauno futbolo laikotarpių kuria ir klubų spalvos. 1994 metais, „Inkarą“ pradėjus remti „Grifui“, komanda žalią ir baltą aprangą pakeitė į mėlyną ir baltą. Būtent šiomis spalvomis buvo pasiektos didžiausios klubo pergalės. Šiandien mėlynai baltoms spalvoms Lietuvos čempionate atstovauja ir FC „Hegelmann“, kurio rungtynių metu bus pagerbti istorinės komandos nariai.
M. Babiansko teigimu, iš „Inkaro-Grifo“ istorijos šiandienos Kauno futbolo bendruomenė gali perimti ne tik siekį laimėti, bet ir išskirtinį ryšį tarp komandos bei jos sirgalių.
„Vykstant rungtynėms tuomečiame „Inkaro“ stadione Vilijampolėje, žiūrovai grūsdavosi po kelis į vieną vietą. Mažose tribūnose ir šalia jų susirinkdavo po du ar tris tūkstančius žmonių, sukurdavusių ypatingą atmosferą. Futbolininkai atsidėkodavo palikdami aikštėje visas jėgas ir azartiškai kovodami, nepaisydami varžovo ar rezultato. Vėliau dalis rungtynių buvo perkeliamos į S. Dariaus ir S. Girėno stadioną, kad jas galėtų pamatyti dar daugiau žiūrovų“, – pasakojo KAFF atsakingasis sekretorius.
Pasak M. Babiansko, 1994–1996 metų laikotarpis tapo išskirtiniu „Inkaro“ istorijos fenomenu. Pasitelkęs stiprius rėmėjus, klubas sugebėjo į Kauną susigrąžinti ryškiausius čia užaugusius futbolininkus, pasikvietė kelis žaidėjus iš Klaipėdos ir Alytaus kraštų bei per trumpą laiką iš turnyro lentelės apačios pakilo į pačią viršūnę.
Tuometė čempionų komanda buvo sudaryta vien iš Lietuvos futbolininkų, o didelė jų dalis buvo kauniečiai. Dauguma čempioniškos komandos atstovų rugpjūčio 2-ąją atvyks į Raudondvarį, nors nemažai jų šiandien gyvena ne tik už Kauno, bet ir už Lietuvos ribų.
Pagerbimo metu bus prisiminti ir jau anapilin iškeliavę komandos nariai – vyriausiasis treneris J. Kvedaras, atletinio rengimo treneris A. Stanislovaitis, administratorius K. Sakalauskas, masažuotojai V. Žitkus ir A. Petračkovas bei futbolininkai R. Kazlauskas, A. Šlekys, G. Ževžikovas ir E. Karčiauskas.
M. Babianskas taip pat atkreipė dėmesį, kad Kauno „Inkaro“ istorija neapsiriboja vien didžiuoju futbolu. „Inkaras“ tapo pirmuoju Lietuvos salės futbolo čempionu, o vėliau šalies pirmenybėse triumfavo dar ne kartą: „Pirmųjų Lietuvos salės futbolo čempionų pagerbimą numatome surengti ateinančio Lietuvos salės futbolo sezono metu. Tiksli data ir renginio formatas bus derinami spalį, kai paaiškės visas sezono tvarkaraštis“.
Kauno „Inkaro-Grifo“ čempionų pagerbimas vyks rugpjūčio 2 dieną per FC „Hegelmann“ ir FK „TransINVEST“ rungtynių pertrauką. Susitikimas Raudondvario stadione prasidės 18.45 val.
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