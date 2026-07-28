Rokas Lekiatas prieš rungtynes Jonavoje: pilnos tribūnos – bomba

rerų salose su šios šalies čempionu „Klaksvik“ žalgiriečiai sužaidė lygiosiomis 0:0, o tai reiškia, kad viskas spręsis būtent Lietuvoje.
Pirmadienį kauniečiai jau surengė treniruotę Jonavos miesto stadione, o po jos savo įžvalgomis pasidalino gynėjas Rokas Lekiatas.
„Nepasakyčiau, kad pasiruošimas rungtynėms vyksta kažkaip kitaip, nei vietinio čempionato rungtynėms. Susirinkome po laisvų dienų, buvo treniruotės, vaizdo peržiūros. Analizavome savo rungtynes, ką darėme gerai, ką blogai, o ką galime pataisyti. Vyksta savaitinis procesas“, – zalgiris.lt pasakojo futbolininkas.
Po praėjusios savaitės rungtynių išvykoje, savaitgalį „Kauno Žalgirio“ futbolininkai nežaidė TOPLYGOS rungtynių ir turėjo kiek daugiau laiko pasiruošti minėtai dvikovai.
„Daug laiko treniruotis nebuvo, nes jau ilgą laiką turėjom tik atstatomąsias ir priešvaržybines treniruotes. Šiuo atveju turėjome keliomis dienomis daugiau, treneris dar labiau paryškino principus, kurių turime laikytis ir kokį futbolą turime žaisti. Tas dienas išnaudojome taktiškai“, – pasakojo Lietuvos rinktinės gynėjas.
Jonavos miesto stadione į trečiadienio rungtynes liko paskutiniai bilietai, tad rungtynės vyks prie pilnų tribūnų.
„Sąlygos stadione superinės, viskas gerai. Nėra prie ko prikibti, o ypač tada, kai tribūnos bus pilnos – bomba“, – su nekantrumu dvikovos laukė R.Lekiatas.
Pasak žalgiriečio, „Klaksvik“ braižas komandai jau yra pažįstamas, tiesiog reikia visas žinias ir gebėjimus panaudoti prieš juos.
„Tikimės, kad bus įvarčių. Žinome jų strategijas ir tendencijas tiek puolime, tiek gynyboje. Išanalizavome ir pamatėme jų lyderius gyvai, tad reikia visą tą informaciją įsidėti į galvą ir panaudoti rungtynėse“, – užbaigė futbolininkas.
FK „Kauno Žalgirio“ ir „Klaksvik“ rungtynes trečiadienį nuo 18:50 val. tiesiogiai transliuos TV6 televizija, o paskutinius bilietus įsigyti galima kakava.lt.
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