Stebuklų būna: „Žalgiris“ Vilniuje įmušė septynis įvarčius ir žengė į kitą Konferencijų lygos etapą

„Žalgirio“ įspūdinga pergalė beveik prilygsta futbolo stebuklui. Andriaus Skerlos auklėtiniai prieš varžovus iš Sakartvelo laimėjo bendru rezultatu 7:5.
Jau rungtynių pradžioje vilniečiai galėjo išsiveržti į priekį, tačiau 9 min. Nikola Petkovičius neįmušė baudinio. Vis dėlto 26 min. Stanislavas Bilenkis išvedė į priekį „Žalgirį“ – 1:0. Svečiams iš Tbilisio dar iki pertraukos pavyko rezultatą išlyginti. Tai padarė legionierius iš Brazilijos Leo Santosas.
O antrajame kėlinyje vyko tikras „Žalgirio“ šou. 59 min. N. Petkovičius vėl išvedė vilniečius į priekį, už poros minučių pasižymėjo Teixeira – 3:1.
Tačiau Mate Vatsadzė tolimu smūgiu sumažino „Dinamo“ atsilikimą – 3:2. Tai buvo viskas, ką svečiai sugebėjo padaryti. Toliau įvarčius mušė tik A. Skerlos auklėtiniai.
73 min. pasižymėjo N. Petkovičius, 82 min. S. Bilenkis – 5:3.
Rungtynių pabaigoje įvarčius dar pelnė S. Bilenkis (trečias jo įvartis) ir Nemanja Mihajlovičius. Tad „Žalgirio“ futbolininkai laimėjo 7:2 ir padarė tai, kas atrodė neįmanoma.
Kitame etape „Žalgiris“ susitiks su Splito „Hajduk“ ekipa. Pirmosios rungtynės vyks kitą savaitę Vilniuje.
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