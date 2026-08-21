Su „Kauno Žalgiriu“ atsisveikinęs Jurjonas keliasi į Portugaliją

„Leca“ klubas 2026-aisiais triumfavo Portugalijos ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje ir naują sezoną pradės trečiame šalies futbolo divizione.
22-ąjį gimtadienį pavasarį atšventęs E.Jurjonas nuolat žaidė visose Lietuvos jaunimo rinktinėse, o su „Kauno Žalgiriu“ pernai tapo Lietuvos čempionu.
Tiesa, paskutinėse sezono rungtynėse futbolininkas patyrė sudėtingą traumą, po kurios į aikštę grįžo tik 2026-ųjų viduryje, tačiau rungtynių TOPLYGOJE taip ir nesužaidė.
Per savo etapą Kaune gynėjas pagrindinės komandos marškinėlius apsivilko 18 kartų, per kuriuos pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Užsienyje E.Jurjonui teko žaisti ir anksčiau – iš pradžių jis tobulėjo „Salernitana“ akademijoje Italijoje, o vėliau pusmetį praleido Graikijoje, „Kalamata“ klube.
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas linki E.Jurjonui sėkmės tolimesnėje karjeroje.
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