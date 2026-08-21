 Su „Kauno Žalgiriu“ atsisveikinęs Jurjonas keliasi į Portugaliją

Su „Kauno Žalgiriu“ atsisveikinęs Jurjonas keliasi į Portugaliją

2026-08-21 19:44
zalgiris.lt inf.

„Kauno Žalgirio“ futbolo klube pusantrų metų praleidęs Eduardas Jurjonas karjerą tęs Portugalijoje. Lietuvos čempionams su futbolininku abipusiu sutarimu nutraukus kontraktą, kairiojo krašto gynėjas pasirašė sutartį su „Leca“ klubu.

<span>Su „Kauno Žalgiriu“ atsisveikinęs Jurjonas keliasi į Portugaliją</span>
Su „Kauno Žalgiriu“ atsisveikinęs Jurjonas keliasi į Portugaliją / zalgiris.lt nuotr.

„Leca“ klubas 2026-aisiais triumfavo Portugalijos ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje ir naują sezoną pradės trečiame šalies futbolo divizione.

22-ąjį gimtadienį pavasarį atšventęs E.Jurjonas nuolat žaidė visose Lietuvos jaunimo rinktinėse, o su „Kauno Žalgiriu“ pernai tapo Lietuvos čempionu.

Tiesa, paskutinėse sezono rungtynėse futbolininkas patyrė sudėtingą traumą, po kurios į aikštę grįžo tik 2026-ųjų viduryje, tačiau rungtynių TOPLYGOJE taip ir nesužaidė.

Per savo etapą Kaune gynėjas pagrindinės komandos marškinėlius apsivilko 18 kartų, per kuriuos pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Užsienyje E.Jurjonui teko žaisti ir anksčiau – iš pradžių jis tobulėjo „Salernitana“ akademijoje Italijoje, o vėliau pusmetį praleido Graikijoje, „Kalamata“ klube.

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas linki E.Jurjonui sėkmės tolimesnėje karjeroje.

Šiame straipsnyje:
Kauno Žalgiris
Eduardas Jurjonas
Leca

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