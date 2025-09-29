Svečiuose žaidęs „Žalgiris“ užtikrintai susitvarkė su „Sūduva“

10-ąją minutę Sidy Sanohko prieš varžovų vartų sargą išvedė Amarą Haidara, pastarasis Carloso Olseso nenuginklavo. Vos po kelių minučių Žygimantas Baltrūnas atliko aštrų perdavimą į baudos aikštelę, kamuolys praskriejo ir pasiekė toliau buvusį Dariušą Stankevičių, šis šovė virš vartų.
18-ąją minutę į priekį išsiveržė svečiai - Nemanja Mihajlovičius surado Gustą Jarusevičių, pastarojo smūgis pažeme į vartų kampą buvo taiklus. 38-ąją minutę rezultatas padvigubėjo, kai prie savų vartų suklydo Steve‘as Lawsonas, tuo pasinaudojęs Motiejus Burba ataką užbaigė rezultatyviai.
Antrasis kėlinys prasidėjo dar vienu žalgirierių įvarčiu, kai M. Burba atliko puikų perdavimą, Liviu Antalis kamuolį į vartus siuntė iš arti. 75-ąją minutę Ignas Plūkas susitvarkė su N. Mihajlovičiaus šūviu, 86-ąją minutę tolimą Henry Uzochukwu bandymą sustabdė C. Olsesas.
87-ąją minutę sūduviečiams rezultatą pavyko sušvelninti, kai po Frankline‘o Tangiri perdavimo ataką meistriškai vienu lietimu užbaigė po keitimo pasirodęs Nojus Lukšys.
Po pralaimėjimo marijampoliečiai su 50 taškų išlieka 3-ioje turnyro lentelės pozicijoje, tačiau žaliai balti skirtumą aparpė vos iki vieno taško, jų saskaitoje – 49 taškai.
