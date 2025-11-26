Tapinas sutiko būti „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu

„Šiandien apsisprendžiau priimti Tado Burgailos ir Mindaugo Kasperūno pasiūlymą tapti Vilniaus „Žalgirio” futbolo klubo prezidentu. Artimiausiame dalininkų susirinkime pristatysiu savo viziją ir, tikiuosi, dalininkai ja patikės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Tapinas.
Sulaukęs šio pasiūlymo, jis teigė daug svarstęs, tačiau taip pat pabrėžė negalėjęs jo atsisakyti.
„Bet kaip tu gali atsisakyti tokio iššūkio – prisidėti prie naujos kartos futbolo klubo kūrimo, pamėginti sugrąžinti jaudulio jausmą į miestą per rungtynių dieną?“ – pažymėjo visuomenininkas.
Jis taip pat pabrėžė, kad futbolo klubo prezidento pareigas eis neatlygintinai, bus atsakingas už rinkodarą, reprezentaciją, žiūrovų ir rėmėjų pritraukimą.
Naujausi komentarai