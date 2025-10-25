Tarp būsimų varžovų – ukrainiečiai

Vakar Kaune ištraukti 2026-ųjų Europos salės futbolo čempionato finalinio etapo burtai. Komandas į keturias grupes nukreipė salės futbolo legenda portugalas Ricardinho ir būsimų varžybų ambasadorius, žinomas boksininkas profesionalas Eimantas Stanionis.
Mūsų šalies rinktinė pateko į B grupę, kurioje rungtyniaus su Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos atstovais.
Ukrainiečiai – 2024 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai, čekai – 2010 m. Europos čempionato prizininkai. Armėnijos salės futbolininkai – debiutantai.
A grupėje varžysis Latvijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Prancūzijos komandos, C – Slovėnijos, Baltarusijos, Ispanijos ir Belgijos, D – Italijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lenkijos.
13-ojo Europos salės futbolo čempionato finalo turnyras vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje.
Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyks visi B grupės susitikimai, vienerios A grupės rungtynės (kitos – Rygoje) bei viena ketvirtfinalio dvikova. Liublianos „Stožice“ arenoje numatyti abu pusfinalio mačai ir rungtynės dėl medalių.
Europos čempionų titulą gins portugalai, 2022-aisiais finale 4:2 nugalėję rusus. Tąkart treti buvo ispanai, 4:1 įveikę ukrainiečius.
Naujausi komentarai