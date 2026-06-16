 Tris naujokus į kovą metęs Vilniaus „Žalgiris“ sutriuškino panevėžiečius

Tris naujokus į kovą metęs Vilniaus „Žalgiris“ sutriuškino panevėžiečius

2026-06-16 23:41
toplyga.lt inf.

TOPLYGOS atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergale džiaugėsi tris naujokus į kovą metęs Vilniaus „Žalgiris“. Vilniečiai namuose 3:0 (2:0) įveikė prastą atkarpą išgyvenantį „Panevėžį“.

TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0 TOPLYGA: Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“ 3:0

Apie pusvalandį komandos rungtyniavo lygiai, tačiau svečiai subyrėjo per kelias minutes. 31-ąją minutę po nesėkmingo panevėžiečių žaidimo baudos aikštelėje Nikola Petkovičius perėmė ir perdavė jį Jurijui Kendyšui, kuris puikiai mušė vienu lietimu.

Dar po 4 minučių N. Petkovičius realizavo baudinį, kai Jerome‘as Simonas prasižengė prie galinės linijos prieš varžovą. „Žalgiris“ galėjo pelnyti ir trečią įvartį, tačiau komandą gelbėjo V. Černiauskas. Panevėžiečių problemos paaugo – dėl patirtos traumos buvo pakeistas J. Simonas.

Po pertraukos žaidimas klostėsi apylygiai, tačiau antrojo kėlinio viduryje „Panevėžys“ turėjo puikią progą grąžinti intrigą į rungtynes. Oleksandras Kurcevas galva visiškai laisvas smūgiavo į vartus ir į juos nepataikė. Kiek vėliau stiprų ukrainiečio bandymą atrėmė Vincentas Šarkauskas.

„Žalgirio“ gretose pasirodė trys naujokai – Stanislavas Bilenkis, Danny Koy Lupano ir Dominikas Franke. Tašką dvikovoje 83-iąją minutę padėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Marko Capanas, pasiuntęs kamuolį Vytautui Černiauskui tarp kojų.

Šiame straipsnyje:
TOPLYGA
Vilniaus Žalgiris
Panevėžys

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