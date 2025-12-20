Turnyrą Čekijoje lietuviai baigė pergale prieš latvius

Paskutiniame turnyro susitikime lietuviai 4:1 (0:0) nugalėjo Latvijos futbolininkus ir iškovojo antrąją pergalę turnyre. Priminsime, kad prieš tai Lietuvos rinktinė 3:6 nusileido čekams, o kitame susitikime 5:3 įveikė Kosovo komandą.
Šis turnyras buvo skirtas pasirengti Europos futsal čempionatui, kuris jau kitą mėnesį startuos Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje.
Šeštadienio susitikime lietuviai nuo pat susitikimo pradžios buvo aktyvesni, provokavo varžovų klaidas ir turėjo keletą gerų šansų pasižymėti.
Visgi latvių vartininkas sėkmingai tvarkėsi su savo užduotimis ir atrėmė visus lietuvių bandymus, tad pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.
Antrą kėlinį lietuviai ir toliau tęsė aktyvų žaidimą ir tai netrukus davė vaisių. Gytis Vasylius pabandė laimę smūgiu iš toli, vartininkas jį atmušė prieš save, o pirmas prie kamuolio suskubęs Paulius Osauskas stipriu smūgiu pasiuntė kamuolį į tinklą ir išvedė lietuvius į priekį 1:0.
Visgi jau po keleto minučių latviai pabėgo į greitą ataką ir rezultatą išlygino (1:1). Tačiau ir toks rezultatas nesilaikė ilgai, mat Albertas Voskunovičius perėmė kamuolį iš varžovu ir galingu smūgiu po skersiniu vėl suteikė persvarą lietuviams (2:1).
Laikui bėgant latviai didino spaudimą, išleido į aikštę penktą aikštės žaidėją, tačiau lietuviai atkakliai gynėsi ir pasižymėti varžovams neleido.
Paskutinę minutę Justinas Zagurskas tolimu smūgiu iš savo pusės pelnė trečią įvartį į tuščius vartus ir įtvirtino savo ekipos pergalę, kurią paskutinę sekundę dar padidino Vladimiras Derendiajevas.
Naujausi komentarai