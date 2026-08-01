UEFA: nepaisant atsiimto plano dėl privačių investicijų, pasitikėjimas FIFA vadovybe prarastas

Apie tai pranešta po to, kai kilus pasauliniam nepasitenkinimui, FIFA atsiėmė savo planą leisti privačias investicijas į pasaulio futbolo čempionatą.
„Dabartinė FIFA vadovybė prarado ne tik UEFA, bet ir daugelio kitų futbolo šeimos narių pasitikėjimą“, – rašoma pareiškime.
Pasaulio futbolą kuruojanti organizacija FIFA šį planą pristatė šią savaitę. Buvo teigiama, kad pagal planą būtų galima pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) būtų vertinama 20 mlrd. JAV dolerių.
Jei projektas būtų patvirtintas, kiekvienai iš 211 FIFA narių asociacijų 2027 metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 mln. JAV dolerių išmoka, o jų finansavimo asignavimai 2027–2030 metų ciklui padidėtų nuo 8 mln. iki 20 mln. JAV dolerių.
Pagal pasiūlymą privatūs investuotojai galėtų įsigyti įmonės akcijų, tačiau liktų mažumos akcininkais.
Tačiau G. Infantino pranešė, kad po griežtos futbolo pareigūnų reakcijos visame pasaulyje atsisakė plano įsileisti privačias investicijas į pasaulio futbolo čempionatą.
„Mūsų tikslas visada buvo ir bus vienyti bei tobulėti, – pareiškime teigė G. Infantino. – Todėl šis pasiūlymas nebus įgyvendinamas.“
Kiek anksčiau šią savaitę Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA pareiškė, kad nė viena jos nacionalinė rinktinė nedalyvaus jokiuose FIFA turnyruose, „kol šie pasiūlymai bus gyvi“.
Azijos futbolo konfederacija (AFC) bei Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų baseino šalių futbolo asociacija (CONCACAF) taip pat buvo pasmerkusios šį žingsnį.
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