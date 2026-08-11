Ypatingas futbolo vakaras Kaune: „Kauno Žalgiris“ namuose priims „Dinamo“

Praėjusį antradienį rungtynės Kroatijoje pasibaigė 5:0 „Dinamo“ komandos pergale. Kaip prieš antrąsias rungtynes tikina „Kauno Žalgirio“ futbolininkas Anthony Kalikas, ir šiandienos kova nebus lengva, tačiau komanda žada tam atiduoti visas savo jėgas.
„Prieš „Dinamo“ esu žaidęs daug kartų. Esu turėjęs ir labai gerų rezultatų, ir ne tokių gerų. Manau, buvo naudinga gauti šiek tiek žaidimo minučių ir pajusti rungtynių ritmą. Ateityje nuo to bus tik geriau“, – įsitikinęs jis.
Anot Anthony, pirmųjų šio etapo rungtynių Kroatijoje metu teko žaisti prieš didžiulę sirgalių minią, visgi žaidžiant namuose situacija pasikeis.
„Turime laikytis rungtynių plano ir žaisti savo įprastą žaidimą taip, kaip iš mūsų to reikalauja treneris. Atiduosime visas savo jėgas“, – pridėjo jis.
Futbolininkas prie „Kauno Žalgirio“ prisijungė prieš vos daugiau nei savaitę. O labiausiai, anot jo, tą padaryti paskatino kroatas treneris Željko Sopičius ir vieta Konferencijų lygoje.
„Man patinka daug dirbti dėl komandos. Taip pat žaidžiu agresyviai, mėgstu kovoti dėl kamuolio, atlikti atakas ir, žinoma, mušti įvarčius bei atlikti rezultatyvius perdavimus. Tai ir bus pagrindinė mano užduotis čia“, – sakė A. Kalikas.
Specialią laidą „FK „Kauno Žalgiris“ – kelias į Europą“ stebėkite šiandien nuo 19.30 val. per TV3, o iškart po to – rungtynės prieš „Dinamo“.
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