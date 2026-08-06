„Žalgiriui“ namuose teko pripažinti „Hajduk“ pranašumą

Žalgiriečių įvartį pelnė Nikola Petkovičius ir Marko Capanas, o svečių gretose dukart pasižymėjo Michele Šego, kartą – Adrionas Pajaziti ir Rokas Pukštas.
Rungtynės vyko beveik sausakimšame stadione – visi prekyboje buvę bilietai į dvikovą buvo išparduoti.
Trečias UEFA rungtynes iš eilės „Žalgirio“ starto sudėtis nesikeitė – treneris Andrius Skerla pasirinko tą patį vienuoliktuką, kuris pradėjo abu susitikimus su Tbilisio „Dinamo“.
Rungtynių pradžia šeimininkams susiklostė nesėkmingai. 3 minutę Jurijus Kendyšas baudos aikštelėje prasižengė prieš M. Šego ir prie 11 metrų žymos stojęs pats puolėjas smūgiavo tiksliai – 0:1.
8 minutę „Hajduk“ galėjo padvigubinti persvarą. Vincentas Šarkauskas išbėgo pasitikti Roko Pukšto ir išmušė kamuolį jam po kojų. Tačiau kamuolys atšoko svečių žaidėjui, šis perdavė kamuolį komandos draugui, tačiau pastarasis į tuščius vartus nepataikė.
13 minutę svečiai užsidirbo dar vieną 11 metrų baudinį – baudos aikštelėje prasižengė Deividas Šešplaukis. Šį kartą M. Šego smūgio kryptį atspėjęs V. Šarkauskas atrėmė kamuolį ir išgelbėjo komandą.
19 minutę pavojingai atakavo žalgiriečiai, tačiau Bryano Teixeiros smūgį baudos aikštelėje blokavo varžovų gynėjas.
34 minutę šeimininkai išlygino rezultatą. Stanislavas Bilenkis tiksliu perdavimu išvedė į priekį N. Petkovičių. Puolėjas pirmasis pasiekė kamuolį, aplenkė iš vartų išbėgusį vartininką ir pasiuntė kamuolį į tinklą – 1:1.
Vis dėlto prieš pat pertrauką Splito komanda susigrąžino persvarą. 43 minutę maždaug 25 metrai nuo vartų prasižengė Petaras Bosančičius, o M. Šego idealiai atliko baudos smūgį – užsuko kamuolį į viršutinį vartų kampą.
Per dvikovos pertrauką pagerbta viena iš „Žalgirio“ legendų – buvęs treneris ir žaidėjas Algimantas Liubinskas.
55 minutę svečiai padidino persvarą. Po trumpai įžaisto kampinio kamuolys atiteko A. Pajaziti, kuris iš kairiojo krašto idealiu smūgiu užsuko kamuolį į tolimąjį vartų kampą – 1:3.
72 ir 75 min. „Hajduk“ įmušė dar du kartus. Iš pradžių po Andželo Šutalo perdavimo baudos aikštelėje iš dešinės pusės tiksliai smūgiavo Dalissonas de Almeida. Netrukus R. Pukštas prasiveržė kairiu kraštu ir tiksliai smūgiavo į artimąjį vartų kampą.
85 min. „Žalgiris“ sumažino atsilikimą. Baudos smūgiu iš 25 metrų tiksliai smūgiavo M. Capanas.
Dar po minutės po Ovidijaus Verbicko smūgio varžovus gelbėjo vartininkas.
Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės, rugpjūčio 13 dieną vyks Splite.
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