Aleknų magija: sesė Gabrielė pergales skaičiuoja nebe metrais

Obuoliai nuo obels rieda netoli
G. Aleknaitė, legendinio disko metiko Virgilijaus Aleknos dukra, sektoriuje pademonstravo įspūdingus skaičius.
„Yra sporte labai talentingi žmonės, yra labai daug dirbantys ir yra Aleknos, – laidą pradėjo LNK žurnalistas Adomas Grinius. – Dar ir sesė Aleknų yra Lietuvos čempionė, ir skirtumai nuo visų kitų ten yra tiesiog pribloškiantys. Įsivaizduojat šeimynėlę: tėvas – olimpinis čempionas, Mykolas, sūnus – olimpinis vicečempionas, Martynas – Lietuvos vicečempionas ir dukra Gabrielė – Lietuvos čempionė. Geras, ko dar trūksta? Na, mama nemėto, bet gal mamai ir nereikia mėtyti.
Taigi Gabrielė tapo Lietuvos čempione, geriausiu bandymu diską nusviedė 44 metrus. Ir čia noriu stabtelėti. Ji artimiausią varžovę U20 Lietuvos jaunių kategorijoje aplenkė 14 metrų. Toks yra skirtumas varžybose čia, Lietuvoje. Tai Gabrielė Aleknaitė netrukus užaugs. Jai kol kas 17 metų, ji prasibraus į moterų sportą ir mes turėsime dar vieną, nereikia drąsiai prognozuoti, bet kodėl gi nepasvajojus, olimpinį žmogų.
Po Gabrielės į sektorių žengė brolis Martynas ir užėmė antrą vietą Lietuvoje tarp vyrų. Nusileido Andriui Gudžiui.“
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Užsitraukia didžiausių futbolo lygų užsklandos
Italija – pirmoji šalis, kurioje paaiškėjo futbolo čempionai. Šįkart ant aukščiausios pakylos užlipo Milano „Inter“. Tuo tarpu kitose valstybėse kol kas išlieka neaiškumai.
„Kviečiu jus truputėlį pašvęsti itališkai, maloniai, iškilmingai prie Milano katedros. Milano „Interas“ – naujasis Italijos čempionas, – tęsė Adomas. – „Inter“ taip susigrąžina čempiono titulą po metų pertraukos. Prieš tai čempionais buvo tapęs Neapolis. Neapolis dabar antras. Lieka Italijoje trys turai ir jie visiškai neberūpi „Interui“. Kas nori, gali vykti Italijoje, bet niekas čempionų nebepakeis. „Mėlynai juodieji“ švenčia, o visi kiti likę laukia savo pozicijų.
Kažkada tuoj panašiai švęs ir Barselona. Šiaip „Barcelona“ turėjo progą dar šį savaitgalį užsitikrinti čempiono titulą, bet „Realas“ taip paprastai taurės neatiduos. Greičiausiai atiduos, tikrai atiduos, bet dar truputėlį reikės luktelti.
O galvą virš vandens vėl iškišo ir šiek tiek giliau įkvėpti galėjo Londono „Tottenhamas“. „Tottenhamas“ iškovojo beprotiškai svarbią pergalę Birmingeme ir iššoko iš iškritimo zonos. Dabar „Tote“ 17 vietoj, vienu tašku lenkia 18 vietoj esantį Londono „West Hamą“. Tai labai, labai panašu, kad „Premier League“ neteks vieno iš Londono klubų, ne gigantų, bet tikrai didelių klubų. Arba „West Ham“, arba „Tottenhamas“ turėtų iškristi, bet dabar „Tote“ jau situacijos šeimininkė. Kontroliuoja situaciją. Lieka trys turai, viską ir atsakys.“
Italijos teniso superžvaigždė
Gegužės 3 d. užsibaigė vienas prestižinių teniso turnyrų „Mutua Madrid Open“, kuriame puikiai pasirodė Vilius Gaubas. Į pagrindinį turnyrą patekęs lietuvis krito pradinėse pirmenybių stadijose, o štai italų teniso superžvaigdė J. Sinneris nukeliavo iki pat galo ir be vargo 6:1 6:2 finale sudorojo Aleksanderį Zverevą. Tai tapo 5-tu paeiliui ATP 1000 serijos turnyrų, kurį laimėjo dabartinė pirmoji pasaulio raketė.
„O tenise viskas visada aišku dar prieš pasirodant Jannikui Sinneriui korte. Šiaip rimtai, Sinneris taip dominuoja, kad tenisą žiūrėti praktiškai tampa nebeįdomu, – stebėjosi laidos vedėjas. – Tuos didžiausius finalus turnyrų nebėra prasmės, nes žinai, kad mačas baigsis per valandą, per valandą dvidešimt. Pastarasis finalas su Aleksandru Zverevu baigėsi per 58 minutes.
Tu susikauni su antru geriausiu, sakykim taip, turnyro žaidėju, ir tu jį sutvarkai per 58 minutes. Tarp draugų 58 minučių mačai nevyksta. Kad ir kokio lygio skirtumai bebūtų, vis tiek atrodo šiek tiek vietos klaidoms yra, bet Sinneris visiškai neklysta. Wow!“
