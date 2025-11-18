Aleknų trenerio žodžiai sukėlė audrą: kas iš valdininkų kėsinasi į sporto milijonus?

M. Jusis – vienas ryškiausių dabartinių profesionalių sportininkų trenerių Lietuvoje, į olimpines žaidynes padėjęs patekti disko metikams broliams Mykolui ir Martynui Aleknoms.
Jis prieš trejus metus buvo pripažintas ir geriausiu šalies treneriu. Šiuo metu jis su Lietuvos kurčiųjų rinktine dalyvauja deflimpinėse žaidynėse. Specialistas tikino, kad per pastaruosius kelerius metus sportininkų ir jų trenerių sąlygos ženkliai pagerėjo.
„Žinot, pasikeitė tai labai daug kuo. Galėčiau pasakyti, kad pinigų padaugėjo sporte kokių 40 proc. Finansavimo ir stovyklų padaugėjo“, – šnekėjo M. Jusis.
Ne vieną lengvosios atletikos talentą treniruojantis M. Jusis atvirai piktinasi dėl planuojamų pokyčių sporto politikoje. Anot jo, dabartinė tvarka funkcionuoja gerai. Tad stebimasi, kodėl gi norima pertvarkyti Nacionalinę sporto agentūrą.
„Kam yra blogai dabar, panašu, tai sporto funkcionieriams ir valdininkams, kurie mato, kad pinigų valstybės biudžete labai stipriai daugėja sporte ir kurie norėtų įsisavinti tuos pinigus. Tai būtent tie žmonės pagrinde ir nori reformos“, – kalbėjo Mykolo ir Martyno Aleknų treneris.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad didelių pokyčių nebus. Su bendruomenės atstovais vis dažniau susitinkanti ministrė jau spėjo aptarti galimybes, kaip patobulinti už sporto politiką atsakingos įstaigos veiklą.
„Naujas teikiamas įstatymo projektas nėra įvardijamas kaip reforma. Aš sakyčiau, kad tai yra tam tikros pataisos, kurios sustiprins Nacionalinės sporto agentūros funkcijas“, – teigė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
Dabartinė tvarka netenkina nei Lietuvos tautinio, nei Paralimpinio komitetų vadovų.
„Toms organizacijoms, kurios vienija visas federacijas, kaip mes ar federacijų sąjunga, kad jos būtų labiau girdimos. Deja, kol kas buvo toks vienasmenis valdymas įsigalėjęs“, – sakė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
„Tikrai reikėtų kažkokių naujovių, kurios leistų skaidriau pažiūrėti į sporto finansavimą. Tikrai manau, kad pokyčiai reikalingi“, – tvirtino Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Daliai organizacijų ir federacijų bene daugiausia klausimų kelia šiuo metu taikomas finansavimo modelis, orientuotas į sportinių rezultatų pasiekimus. Tačiau asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas tikina, kad svarbu ne tik valstybiniai pinigai, bet ir kaip organizacija pati sugeba sugeneruoti papildomų finansų.
„Nėra net kalbos, kad krepšinis skriaudžia kažką. Krepšinis yra pavyzdys, kaip surinkti tą trūkstamą resursą finansinį, kad užtikrintum visos sistemos efektyvumą“, – šnekėjo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ – viena daugiausiai pinigų iš valstybės šiais metais gavusių sporto organizacijų. Jai skirta beveik 2,5 milijono eurų.
