Alytaus pusmaratonio nugalėtojas mėgavosi bėgimu gamtos apsuptyje

Pusmaratonio distancijoje greičiausias buvo žinomas stajeris Lukas Tarasevičius. Jis keturis trasos ratus nubėgo per 1 val. 11 min. 26 sek.
„Dalyvauti šiame bėgime buvo labai smagu, nes tai mano gimtinė – vien tai suteikė savotiško žavesio. Trasa pasirodė dinamiška, tačiau siekti geresnio rezultato ji nėra palanki: daug posūkių, kalnelių, nuokalnių, kai kur net dalyvių srautai truputį maišėsi. Vis dėlto patiko, kad bėgimas vyko gamtos apsuptyje – žaluma, ežeras, tiltas, trumpame rate sudėta daug skirtingų vaizdų, kurie suteikė trasai išskirtinumo. Tad jei norisi rekordo, ši trasa nėra pati tinkamiausia, bet mėgautis bėgimu ir vaizdais joje galima pilnavertiškai“, – mintimis dalinosi L. Tarasevičius.
Bėgimas neslepia, kad „Alytaus pusmaratonis“ jam buvo geras pasitikrinimo startas prieš kitus artėjančius bėgimus. Taip pat jis džiaugėsi, kad jį galėjo palaikyti nemažai artimųjų ir pažįstamų, taip pat maloniai nuteikė ir organizatorių įsteigti prizai.
„Atmetus faktorių siekti rezultato, varžybas vertinu teigiamai – tikrai yra kur tobulėti ir ką patobulinti, bet jau yra nuo ko atsispirti. Miestas ir pati vietovė suteikia puikias galimybes turėti išskirtines varžybas. Trasa bei atmosfera turi potencialo, tik reikia įdėti dar šiek tiek darbo ir energijos“, –„Alytaus pusmaratonio“ reikalingumą ir prasmę pabrėžė L. Tarasevičius.
Antrąją vietą užėmė kitas tituluotas Lietuvos bėgikas Modestas Dirsė – 1 val. 12 min. 23 sek. Trečias finišavo Maksimas Tabunovas (1:14.52).
Tarp moterų greičiausia buvo jau etatine įvairių bėgimų Lietuvoje nugalėtoja tampanti Laura Jegelevičiūtė. Ji finišavo per 1 val. 22 min. 5 sek.
Antra buvo po trumpų motinystės atostogų į bėgimo trasas sugrįžtanti Gitana Akmanavičiūtė (1:27.00). Trečia liko Jurgita Turulienė (1:42.27).
10,5 km bėgime nugalėjo Darius Petkevičius (35.52). Antroji vieta atiteko Aldui Mačerniui (36.08), trečioji – Šarūnui Lapėnui (37.15).
Ketvirta tarp visų dalyvių ir greičiausia tarp moterų buvo olimpietė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (37.34).
Kitas moterų prizines vietas iškovojo Eglė Juočytė (47.07) ir Ramunė Suslovienė (51.41).
5,2 km bėgime nugalėtojais tapo Aivaras Čekanavičius (17.39) bei Viltė Kazakevičiūtė (24.19).
Dar visas būrys vaikų ir senjorų įveikė specialiai paruoštą 500 m trasą aplink ežerą. Visi renginio dalyviai apdovanoti specialiais šventiniais medaliais.
„Alytaus pusmaratonis“ iš viso surengtas devintą kartą.
