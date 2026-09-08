Iš Ambrulevičiaus ir Reed – netikėta žinia

„Pernykštis sezonas būtas toks didelis ir sėkmingas, jog mes dar lig šiol plaukiam ta pasididžiavimo ir džiaugsmo banga!
Olimpinė kelionė buvo milžiniškas žvėris, su kuriuo mes galinėjomės tiek metų. Per tą laiką sugebėjome pasiekti labai daug, kas kelia amžiną pasididžiavimą. Tai bus vienas iš tų didžiausių mano gyvenimo momentų“, – feisbuke rašė S. Ambrulevičius.
Sportininkas teigė, kad praėjus keliems mėnesiams, poros prioritetas buvo nuspręsti, kas jų laukia ateityje. Ledo šokėjai kartu apsisprendė, kad šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus.
„Tą laiką skirsime mūsų kūnams atsigauti, senas traumas išgydyti, atsistatyti.
Ačiū jums visiems, mus palaikiusiems praėjusį olimpinį ciklą! Buvo didžiausia garbė turėti tokią palaikymo grupę, lydėjusią mus visur!“ – dėkojo S. Ambrulevičius.
A. Reed socialiniuose tinkluose dalijosi tokia pačia žinute.
Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius 2026-ųjų Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse užėmė šeštąją vietą: laisvojoje programoje jie surinko 121,71 balo, o bendroje įskaitoje – 204,66 balo.
S. Ambrulevičius ir A. Reed drauge čiuožia nuo 2017 m.
2024 m. prezidentas Gitanas Nausėda išimties tvarka A. Reed suteikė Lietuvos pilietybę. Tų pačių metų gruodį ji prisiekė Lietuvos valstybei.
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