Antrasis Dakaro ralio etapas: Vaidotas Žala – trečias, Vanagas pasiekė finišą

Dalyviai leidosi į 504 km ruožą iki AlUlos – tai vienas ilgesnių ir techniškai sudėtingesnių ruožų šiame ralyje.
Šiame etape lenktynininkų laukia 504 km maršrutas, iš kurių 400 km sudarys specialusis greičio ruožas. Kaip ir pirmajame etape, antrajame taip pat įrengta techninė zona, kurioje dalyviai galės pasinaudoti mechanine pagalba – ji įrengta tarp 142 ir 144 kilometrų specialiojo greičio ruožo.
Socialiniuose tinkluose Vaidotas Žala pasidalijo informacija apie užimamą poziciją ir atskleidė savo sunkvežimio vardą.
„102 km įveikti, mūsų ekipažas 1 pozicijoje!
Laikas paskelbti sunkvežimio vardą! Tauta nusprendė – susipažinkite su Aeroaviliu“, – rašė V. Žala.
Motociklai
Motociklų klasėje Nerimantas Jucius užėmė 24-ąją vietą, Dovydas Karka – 40-ąją, o Saulius Klevinskas – 63-ią.
1:52:45 val. – tiek prireikė Martinui Macik įveikti pirmuosius 143 kilometrus specialiojo etapo. Įspūdinga, kad tiek pat laiko reikėjo ir Vaidotui Žalai, todėl abu sunkvežimių klasės lyderiai dalijasi pirmąją vietą.
Benedikto Vanago ir šturmano Aisvydo Paliukėno ekipažas pademonstravo geriausią rezultatą bendroje automobilių įskaitoje. B. Vanago rezultatas – 24-oji vieta, laikas – 07:38:15 val.
14.45 val.: V. Žala šiek tiek sulėtėjo, bet sunkvežimių kategorijoje tvirtai išlaiko trečią poziciją.
