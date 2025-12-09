Antroji jaunųjų ledo ritulininkų varžovė – Italija

Pirmąją čempionato dieną, vakar, Lietuvos U20 rinktinė skaudžiai 0:4 nusileido Vengrijai.
Visa Italija ir nemaža dalis sportu besidominčio pasaulio laukia kitokio kalibro ledo ritulininkų pasirodymo Milano „Rho” arenoje. Vasario 5–22 dienomis vyksiančių olimpinių žaidynių metu, ant ledo po ilgų metų pertraukos pasirodys NHL žvaigždės, atvyksiančios kovoti už savo šalių rinktines. Tačiau prieš olimpines žaidynes teisė išbandyti ledą suteikta jaunimo rinktinėms.
Šios rungtynės neturėtų būti malonus Italijos U20 rinktinės pasivaikščiojimas savų sirgalių akivaizdoje, nes jų tribūnose bus minimaliai – pagal iš anksto sudarytus sąrašus. Žinant, kad pirmose italų rungtynėse su Lenkijos U20 ekipa šeimininkus palaikė itin mažai į sąrašus panorėjusių patekti žiūrovų, galima tikėtis didesnio lietuvių sirgalių skaičiaus arenoje, kurie jau yra Italijoje ir mūsiškius palaikė dvikovoje su Vengrija.
Dar vienas įdomus faktas – šiame jaunimo čempionate visos teisėjos yra moterys.
Didžioji dalis likusios Italijos U20 rinktinės žaidėjų žaidžia „Alpių lygoje”, kurioje rungtyniauja Italijos, Kroatijos, Slovėnijos ir Austrijos klubai arba Italijos lygoje, kurioje žaidžia dvylika šios šalies klubų. Iš užsienio šalyse žaidžiančių išsiskiria Rocco Meneghetti (18, „IF Bjorkloven U20”, U20 Nationell, Švedija) ir tame pačiame lygyje, kaip lietuvių pagrindinis vartininkas Danila Cepovas, žaidžiantis Italijos U20 vartų sargas Karlo Giordani (19, „Universel College Quebec”, NCDC, JAV).
Italijos rinktinės stiprybė – tvirtas komandos stuburas, kuris didžiąja dalimi formuojamas iš vietinių žaidėjų.
Susižaidusi, vieni kitus gerai pažįstanti, namų arenoje žaidžianti komanda gali iškrėsti pokštų bet kuriam varžovui čempionate.
Pirmose rungtynėse italai pirmavo prieš Lenkijos U20 bendraamžius, tačiau didžiąja dalimi iš Lenkijoje žaidžiančių jaunuolių sudaryta ekipa perlaužė rungtynių eigą ir nugalėjo italus 4:2.
Naujausi komentarai