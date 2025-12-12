Antroji Lietuvos ledo ritulininkų nesėkmė pasaulio jaunimo čempionate

Pirmose dienos rungtynėse lietuviai rezultatu 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) nusileido Estijos U20 rinktinei.
Pusę pirmojo kėlinio iniciatyvą ir ritulio kontrolę turėjo lietuviai, tačiau pavojingesnius momentus kūrė estai. Kėlinio viduryje sušlubavo mūsiškių drausmė ir praktiškai visą likusią kėlinio dalį teko žaisti mažumoje, o vienu metu ant ledo buvo net dviem žaidėjais mažiau. Būtent tuo metu dvigubą persvarą itin greitai Estija ir išnaudojo, kai pasižymėjo Demidas Morozovas (10:30).
Antrajame kėlinyje niekaip savo žaidimo neradę lietuviai turėjo tris galimybes lyginti rezultatą daugumoje, tačiau nesisekė išnaudoti persvaros.
Trečiojo kėlinio pradžioje pagaliau pavyko išlyginti rezultatą po Dominyko Boravskio tolimo metimo (41:21, Mykolas Škadauskas, Kajus Zeynalovas). Ir tai buvo viskas, ką sugebėjo išspausti Lietuvos jaunimas.
Estai lygioje vietoje vėl išsiveržė į priekį, kai netikėtą dovaną žaidžiant mažumoje gavo Estijos U20 15-metis puolėjas Tristanas Kokmaa (46:35). Vėliau varžovų kapitonas Davidas Timofejevas (50:52) išnaudojo kiekybinę persvarą, o rungtynių pabaigoje, kai lietuviai gelbėjosi keisdami vartininką šeštu aikštės žaidėju, pasiuntė ritulį į tuščius vartus, o visą lietuvių rinktinę – į nokautą.
Estijos rinktinė į mūsiškių vartus metė 26 kartus, Lietuvos jaunimas atsakė 23 metimais.
