Antroji nesėkmė turnyre: Lietuvos tinklininkės Europos lygoje nusileido kroatėms

Mateuszo Zarczynski treniruojama Lietuvos komanda tiek antrajame, tiek trečiajame setuose buvo įgijusios keleto taškų pranašumą ir tik pabaigoje pralaimėjo svarbias atkarpas, neleidusias pasiekti teigiamo rezultato.
Lietuvos rinktinei keturiolika taškų pelnė Martyna Paukštytė, dešimt – Monika Šalkutė, devynis – Barbora Rakauskaitė, aštuonis – Rūta Staniulytė, tris – Anastasija Jesipenko, du – Vilūnė Rauluševičiūtė, vieną – Karolina Pravdinskaitė.
Pirmą pergalę pasiekusioje Kroatijos ekipoje po dvylika taškų surinko Ana Burilovič ir Luna Bečič.
Europos reitinge Kroatija užima 20-ąją vietą, o Lietuva – 32-ąją.
„Pralaimėjimą nulėmė smulkios detalės, kurias dar turime tobulinti. Ypač gynybą, žaidimą su lengvais kamuoliais ir stabilumą priimant. Mūsų žaidimas nebuvo pakankamai stabilus visų rungtynių metu – buvo per daug pakilimų ir nuosmukių. Svarbiais momentais taip pat nepelnėme taškų, kuriuos tokiame lygyje tiesiog privalome pasiimti“, – kalbėjo Lietuvos rinktinės treneris M. Zarczynski.
Pirmosiose turnyro Kroatijoje rungtynėse lietuvės 0:3 nusileido Graikijos komandai.
„Pirmosiose rungtynėse su Graikija, ypač pirmajame sete, demonstravome tikrai gerą tinklinį ir įrodėme, kad galime konkuruoti tokiame lygyje. Mūsų padavimai buvo puikūs ir jie leido spausti varžoves. Visgi svarbiausiais momentais pritrūko kelių smulkių detalių, šiek tiek patirties ir šaltakraujiškumo šiame lygyje. Po to Graikija dar labiau pakėlė savo lygį, ypač padavimuose ir mes nebesugebėjo išlaikyti to paties ritmo, intensyvumo ir energijos“, – prisiminė M. Zarczynski.
Treneris pabrėžė, kad dvi debiutinės rungtynės Kroatijoje parodė, kad bus ką paanalizuoti, bet taip pat Lietuvos tinklininkės išsinešė daug vertingų pamokų.
„Mūsų laukia dar daug darbo. Tai ilgalaikis procesas – tikrai ne tai, ką galima sukurti per vieną sezoną, vieną turnyrą ar vienerias rungtynes. Turime greitai mokytis ir pasiimti teisingas pamokas iš šių rungtynių. Žaidėjoms tai taip pat buvo svarbi patirtis, nes jos galėjo pamatyti, kad šio turnyro lygis yra akivaizdžiai aukštesnis nei tas, su kuriuo jos paprastai susiduria Lietuvos ar Baltijos lygose. Tokiame lygyje negali laimėti, jei nežaidi gerai ir stabiliai visose žaidimo srityse. Todėl dabar mūsų užduotis – toliau dirbti, kad žingsnis po žingsnio kiekviename žaidimo elemente priartėtume prie šio lygio“, – pabrėžė treneris.
Birželio 12–13 dienomis Lietuvos tinklininkės viešės Švedijoje, kur susitiks su šios šalies bei Bosnijos ir Hercegovinos komandomis, o birželio 19–21 dienomis Lietuvos rinktinė žais Šiaulių arenoje, kur priims Portugalijos ir Rumunijos komandas.
CEV Europos lygoje iš viso varžosi 24 Senojo žemyno komandos. Susumavus visų grupių rezultatus, paaiškės galutinė komandų rikiuotė, o keturios stipriausios rinktinės dalyvaus finaliniame etape.
Naujausi komentarai