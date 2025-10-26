Apleistas „Pergalės“ fabrikas virto kovų arena

Renginio organizatoriai Donatas Uktveris ir Matas Stebuliauskas džiaugėsi, kad renginį žiūrovai galėjo stebėti nestandartinėje aplinkoje.
Pirmasis vykęs renginys koliziejaus tema sulaukė ypač teigiamo atgarsio, tad šįkart Kauną sudrebino „FHC – Factory Fight Night“.
Įspūdingą kovą pademonstravo Kamil Dzikovski ir Mantas Kondratavičius – vienas ryškiausių kovotojų, kuris pasirašė kontraktą su stipriausia pasaulyje MMA organizacija UFC.
Unikalus renginys į nestandartinę aplinką subūrė kovotojus iš Lenkijos, Brazilijos, Čekijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos, kurie susirungė su pajėgiausiais MMA Lietuvos kovotojais.
Nauja kovų kultūra
Apleisto „Pergalės“ fabriko erdvė – tarsi atgimęs industrinis muziejus, kuriame šįkart skambėjo ne fabrikui įprasti garsai. Žiūrovus supo atmosfera, kur muzika, šviesos ir kovos virto viena emocine banga.
Kaip teigė vienas renginio organizatorių, tikslas – rengti kovas ten, kur niekas anksčiau jų nėra rengęs, dėl to pirmas renginys vyko Dainų slėnyje, o šis – apleistame fabrike.
Kovų rezultatai
1 kova: Karolina Komisaraitė ir Lijana Lipinskaitė (65 kg, kikboksas) – pergale džiaugėsi L. Lipinskaitė.
2 kova: Tadas Dirvanauskas ir Dovydas Sabonaitis (86 kg, kikboksas) – T. Dirvanauskas laimėjo jau pirmajame raunde.
3 kova: Dymer Agasaryan ir Andrejus Golubevas (90 kg, boksas) – nugalėjo D. Agasaryan.
4 kova: Kipras Raščius ir Tadas Slavinskas (Armored MMA Fight) –„riterių kovą“ laimėjo T. Slavinskas.
5 kova: Martynas Banaitis ir Kuba Sosinski (90 kg, grappling) – baigėsi lygiosiomis.
6 kova: Alexandr Juzik ir Radek Štadler (61 kg, MMA) – pergalė džiaugiasi A. Juzik.
7 kova: Marius Šeputis ir Nikola Večerina (66 kg, MMA) – nugalėjo M. Šeputis.
8 kova: Mantas Smailys ir Warlen Lopes (66 kg, MMA) – po įtemptos kovos triumfavo M. Smailys, „Cage Warriors“ čempionas.
9 kova: Klaidas Lukaševičius ir Darijan Belančič (70 kg, MMA) – kovą laimėjo K. Lukaševičius.
10 kova: Adi Duraković ir Mykolas Korsakovas (66 kg, MMA) – kovą jau pirmame raunde laimėjo M. Korsakovas.
Laukiamiausia kova
Vakaro pagrindinėje kovoje į ringą žengė M. Kondratavičius – neseniai UFC kontraktą pasirašęs Lietuvos kovotojas. Jo varžovas iš Lenkijos – Kamil Dzikowski (90 kg, grappling). Po įtemptos kovos triumfavo M. Kondratavičius.
Visą vakarą publiką užvedinėjo žinomas režisierius, aktorius, TV veidas Andrius Žiurauskas. Pramogas žiūrovams kūrė ir laimėtojus kalbino žinomi soc. tinklų veidai: Vytautas Medineckas-Ironvytas, Lukas Kviedaraitis ir Karolis Čekavičius.
Grupė „Rebelheart“ atliko specialiai „Fighter House“ sukurtą himną, muzikinius intarpus kūrė ir Remis Retro bei „Podba“.
