Australai atvyko, kaimynai – nesugebėjo

Tai lėmė prieš pat varžybas sumažėjusi konkurencija ir skirstymo burtai.

Anksčiau skelbta, kad 29-ajame A. Šociko bokso turnyre dalyvaus 84 sportininkai iš trylikos šalių, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad jėgas išmėgins 50 atletų iš devynių valstybių.

Į Kauną neatvyko Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos atstovai, o kartu su mūsiškiais trofėjų siekia Moldovos, Vokietijos, Alžyro, Australijos, Naujosios Zelandijos, Škotijos, Švedijos ir Turkijos kovotojai.

„Labai netikėta, kad nesulaukėme kaimynų latvių, lenkų. Iki paskutinės minutės nei jie, nei estai ir suomiai neinformavo, kad nedalyvaus, nors buvo patvirtinę paraiškas. Skambinome, teiravomės, kas atsitiko, tačiau objektyvių priežasčių taip ir neišsiaiškinome“, – sakė Kauno bokso federacijos (KBF) prezidentas Rimantas Rutkauskas.

Nokautas: Turkijos boksininkui D. Ozturkui jau pirmą kovos su australu F. Zzina raundą prireikė medikų pagalbos. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Burtų keliu iškart į finalus pateko ir mažiausiai sidabro medalius užsitikrino klaipėdietė Ana Starovoitova (svorio kategorija iki 60 kg) ir kaunietis Jonas Jazevičius (iki 90 kg).

Be kovos bilietus į pusfinalius, garantuojančius bent bronzą, pelnė kauniečiai Raimundas Trapulionis (iki 55 kg), Edgaras Skurdelis (iki 60 kg), Nedas Gudomskas ir Jokūbas Arkadijevas (abu – iki 65 kg), Algirdas Baniulis (per 90 kg), visaginietis Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg), vilniečiai Aleksandras Petrovskis (iki 60 kg), Darius Voišnorovičius (iki 85 kg) ir Povilas Kvietinskas (per 90 kg), tauragiškis Lukas Steponaitis (iki 85 kg).

Labai netikėta, kad nesulaukėme kaimynų. Iki paskutinės minutės neinformavo, kad nedalyvaus.

Ketvirtfinalio dvikovas laimėjo kauniečiai Robertas Liorančas (iki 80 kg, rezultatu 5:0 įveikė Australijos čempioną Liamą McKenzie’į) ir Gabrielius Savickas (iki 80 kg, 3:2 palaužė alžyrietį Adelį Belalia).

Pusfinalyje K. Trapulionio laukė akistata su Australijos čempionu Tye Dixonu, E. Skurdelio – mūšis su 2024-ųjų pasaulio jaunimo (iki 19 metų) čempionato prizininku australu Jacobu Cassaru, N. Gudomsko – dvikova su ketvirtfinalyje turką Doganay’ų Ozturką nokautavusiu Australijos atstovu Fredu Zzina, P. Kvietinsko – susitikimas su Škotijos čempionu Mitchellu Bartonu.

Finalo varžybos Kauno sporto halėje – šiandien nuo 18 val.