Baltijos ledo ritulio lygoje – „Energijos“ pergalė po pratęsimo

Po šeštadienio pralaimėjimo Vilniuje, Estijos „panteros“ sugebėjo iškrapštyti tašką Elektrėnuose. Sekmadienį Elektrėnų „Energija“ savo aikštėje 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) po pratęsimo palaužė svečius ir iškovojo labai svarbius taškus kovojant dėl teisės žaisti atkrintamosiose Baltijos ledo ritulio lygos varžybose.
„Energijai“ įvarčius pelnė Serhijus Lohačius (57:54, Dovydas Laimutis) ir Paulius Rumševičius (60:30, Egidijus Binkulis).
Estijos komanda pasinaudojo Elektrėnų klubo legionieriaus Mathew Gouldo pašalinimu iki rungtynių pabaigos ir gražiu Nikitos Fedorovitso smūgiu į devyniukę pro vartininko šalmą išsiveržė į priekį.
Šeimininkai ilgai ieškojo atsakymo ir jį pateikė tik pačioje rungtynių pabaigoje, kai ritulį į varžovų vartus pasiuntė legionierius iš Ukrainos S.Lohačius.
Pratęsimą estai pradėjo mažumoje ir geriausiu rungtynių žaidėju komandoje pripažintas Paulius Rumševičius tolimu smūgiu nuo mėlynos linijos dovanojo „Energijai“ pergalę ir svarbius du taškus.
„Abi komandos žaidė gerai, užsivedusios, tačiau mes pelnytai laimėjome. Komandoje juokavom, kai tai – „Dievo dovana“ už rungtynes Jelgavoje. Ten visas rungtynes gerai žaidėme, bet pralaimėjome, tai šiandien čia buvo mums dovanėlė“, – po rungtynių sakė Elektrėnų komandos vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
Šeimininkai atliko 34 metimus į varžovų vartus, svečiai buvo aktyvesni – 39 metimai.
Kitas rungtynes „Energija“ žais lapkričio 22 dieną, 17 val. Jelgavoje su vietos HK „Zemgale/LBTU“ ekipa.
