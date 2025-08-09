Biatlonininkai užbaigė atostogas

Tarpinė stotelė
Pergale olimpinį sezoną pradėjo 2022 metų Pekino žaidynių dalyvis Karolis Dombrovskis.
34-erių biatlonininkas riedslidžių sprinto varžybose suko vieną baudos ratą ir 44 sek. pranoko Maksimą Fominą bei 1 min. 01 sek. – identišką laiką užfiksavusius Nikitą Čigaką ir Jokūbą Mačkinę. Rinktinės lyderis Vytautas Strolia nedalyvavo.
„Šios varžybos mums – tarpinė stotelė ruošiantis pagrindiniams startams žiemą. Pasiruošimo procesu esu patenkintas. Gerai toleruoju fizinį krūvį, organizmas susitvarko ir tai nuteikia optimistiškai“, – komentavo K. Dombrovskis.
Pastaraisiais metais rinktinės veteranui koją kaišiojo sveikatos problemos, dėl kurių jam nepavyko pasirengti 2023 m. ir 2024 m. pasaulio čempionatams – juose nemenčinietis nedalyvavo.
„Po Pekino olimpiados nuolat kas nors atsitikdavo – užklupdavo arba traumos, arba ligos, jos abai stipriai vargino ir kartais demotyvavo. Dabar viskas klostosi gana sklandžiai, turbūt dėl dar didesnės medicininės priežiūros ir tam tikros prevencijos“, – sakė K. Dombrovskis.
Kandidatai į rinktinę
Praeitą sezoną Lietuvos biatlono bendruomenė pelnė net aštuonias kvotas (po keturias vyrams ir moterims) į Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes.
K. Dombrovskis, kaip ir kiti vyrų rinktinės nariai, dėl dalyvavimo 2026-ųjų olimpiadoje dar neužtikrinti: biatlonininkų laukia vidaus atranka, nes asmeninius normatyvus jau įvykdė V. Strolia, K. Dombrovskis, M. Fominas, J. Mačkinė, N. Čigakas, Tomas Kaukėnas, Stepanas Terentjevas, Darius Dinda ir Mikas Vildžiūnas.
Per varžybas buvau ramus, tačiau šiek tiek adrenalino vis tiek plūstelėjo.
„Konkurencija bus atkakli, nes turime šešis septynis stiprius kandidatus. Manau, kad bus įdomu, bet turiu visus šansus. Tuo džiaugiuosi, pasistengsiu, kad pasinaudočiau galimybe“, – teigė K. Dombrovskis.
Išsidalijo trofėjus
Kroso sprinto rungtį laimėjo V. Strolia, 34 sek. pranokęs K. Dombrovskį ir 2 min. 11 sek. – J. Mačkinę.
Moterų riedslidžių sprinto varžybose sėkmingiausiai pasirodė Lidija Žurauskaitė. Jai 57 sek. pralaimėjo Sara Urumova ir 2 min. 30 sek. – Judita Traubaitė.
Kroso rungtį laimėjo S. Urumova, 54 sek. aplenkusi Viktoriją Augulytę ir 2 min. 32 sek. – Lukreciją Daugirdaitę.
Daug emocijų kėlė šaudymo rungtis, kurioje daugiau nei 40 biatlonininkų varžėsi po du atkrintamuoju principu. Triumfavo visas penkias šaudymo dvikovas laimėjęs N. Čigakas, finale nugalėjęs biatlono veteraną Vladą Suslavičių.
„Man labai patiko šaudymo dvikovės – viena įdomiausių ir įtraukiančių rungčių. Džiaugiuosi, kad pas mus organizuojami tokie renginiai. Manau, kad vaikams, jaunuoliams ir jaunimui naudinga varžytis su vyresniais, kad matytų, ko reikia siekti, – sakė N. Čigakas. – Per varžybas buvau ramus, susikoncentravęs, tačiau šiek tiek adrenalino vis tiek plūstelėjo.“
Pernai šią rungtį laimėjusi S. Urumova šįkart pralaimėjo jau pirmą dvikovą, tačiau moterų pozicijas sėkmingai gynė V. Augulytė – užėmė trečią vietą, pusfinalyje nusileidusi N. Čigakui.
Žaidynių link
Rugsėjo 6–7 d. Ignalinoje numatytas šalies vasaros biatlono čempionatas.
Spalio 18–19 d. du mūsiškiai turėtų atstovauti Lietuvai pirmąkart Tarptautinės biatlono sąjungos (IBU) rengiamame „Loop One“ festivalyje, kuris vyks Miunchene (Vokietija).
Lapkritį Švedijoje startuos pasaulio taurės varžybos. 2026-ųjų sausio 26–vasario 1 d. lauks Europos čempionatas Norvegijoje, o vasario 6–22 d. – olimpinės žaidynės.
