Dėl Sporto rūmų ateities į mitingą susirinkę žmonės ragino valdžią nepasiduoti spaudimui

Susirinkusieji laikė plakatus su užrašais „Ar čia vis dar Lietuva, ar jau šiaurės Jeruzalė?“, „Kieno Sporto rūmai?“, „Kas iš tiesų sprendžia Sporto rūmų likimą? Padėkime valdžiai apginti Sporto rūmus!“, „Susigrąžinkime teisę turėti valstybės aikštę ir valdyti Sporto rūmus“.
Renginio pradžioje su Nepriklausomybės diena pasveikinta kaimynė Estija bei Ukraina, paminėtas Baltijos kelias – mitingo dalyviai susikibę už rankų giedojo šalies himną.
Pasak vieno iš mitingų organizatorių Vytauto Radžvilo, Europos žydų kapų priežiūros organizacija ir daugelis kitų autoritetingų įstaigų yra nurodę, kad nėra jokių kliūčių rekonstruoti Sporto rūmus „vietoje kapinių, kurių neliko prieš pusantro šimto metų“.
„Šiandien Lietuva susiduria su situacija, kai pora asmenų atėję į Vyriausybę, nežinia kam atstovaujantys ir nežinia kieno įgalioti pasako: „Mes draudžiame jums tai daryti“. Ar suvereni valstybė ir jos valdžia gali pasiduoti tokiems veiksmams, kurių kitaip kaip spaudimu ir šantažu pavadinti neįmanoma?“ – BNS kalbėjo V. Radžvilas.
„Jeigu valdžia parodys tokią baimę, tai iš tikrųjų ji elgsis niekingiau negu buvusios okupuotos Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos administracija“, – teigė jis.
Mitingo organizatorių teigimu, Vyriausybės sprendimui atsisakyti planų rekonstruoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmus į konferencijų centrą įtakos turėjo Lietuvos žydų bendruomenės ir Amerikos žydų komiteto atstovų pozicija.
V. Radžvilo teigimu, mitingo tikslas – padrąsinti valdžios atstovus, kad jie „pradėtų Vilniuj priiminėti sprendimus, kurie atitinka valstybės orumą ir ilgalaikius jos saugumo interesus“.
„Yra darbo diena, tokių akcijų prasmė pirmiausia yra simbolinė, nes valdžia turi matyti, kad ne visi žmonės miega, kad yra Lietuvos piliečių, kurie supranta Sporto rūmų svarbą ir nėra nusiteikę pasyviai stebėti, kol jie galiausiai tiek sunyks, kad beliks pasakyti: „juos belieka griauti“. Mes šito nenorime leisti“, – kalbėjo politikas.
Tautos forumo parengtoje piliečių mitingo rezoliucijoje Vyriausybės reikalaujama iki rugsėjo 1 dienos priimti tris sprendimus: patvirtinti ir visuomenei paskelbti Sporto rūmų rekonstrukcijos finansavimo būdą, atrinkti rekonstrukcijos darbų rangovą bei skirti lėšas parengiamiesiems darbams atlikti.
Kaip skelbė BNS, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame Vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinant šioje teritorijoje buvusias senąsias žydų kapines ir Sąjūdžio veiklą.
Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės, ji norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą.
Išsiskyrus visuomenės nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo Kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui.
Komitetas turėtų sudaryti darbo grupę, kuri parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą, o Kultūros ministerija pasirūpintų, kad rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą.
Pagal anksčiau patvirtintą projektą rekonstruotuose rūmuose būtų sukurtos konferencijų erdvės, biblioteka, kultūros ir informacijos centras, Atgimimo ir Sąjūdžio ekspozicijos, žydų istorijos memorialinė ir edukacinė erdvė.
Naujausi komentarai