Dominuojanti jėga: Klaipėdos „Kuršiai“ kėlė nugalėtojų taurę

Grupės etape „Kuršiai“ užtikrintai nugalėjo abi Šiaulių komandas – „Baltrex-Šiaulius“ ir „Regbio akademiją-Vairą“ bei pateko į pusfinalį.
Pusfinalyje uostamiesčio klubas 31:12 pranoko Vilniaus „Geležinį vilką“, o finale 40:14 nepaliko vilčių praėjusių metų vicečempionams „Baltrex-Šiauliams“.
Galutinėje įskaitoje per du etapus „Kuršiai“ surinko 32 taškus.
„Kuršių“ žaidžiantysis treneris Jonas Mikalčius tikina, kad antras čempionų titulas yra toks pat saldus kaip ir pirmasis.
„Lengva yra iškelti taurę, tačiau iškovoti tiek pirmą, tiek antrą titulą tikrai nėra paprasta. Niekas nepasiduoda be kovos – viską reikia pasiekti ir užsidirbti patiems. Tiek praėjusiais metais, tiek šiais įdėjome be galo daug darbo, kad taptume čempionais. Žmonės dažniausiai mato tik pergalę, tačiau nemato, kiek sunkaus darbo vyksta užkulisiuose“, – pabrėžė J. Mikalčius.
Praėjusių metų triumfas buvo istorinis – „Kuršiams“ pirmą kartą pavyko tapti Lietuvos čempionais. Trenerio nuomone, kokybės prasme Klaipėdos klubas šiemet žengė dar vieną žingsnį į priekį.
„Pirmas titulas mums reiškė labai daug, nes visi prisidėję tapome istorijos dalimi. Taip pat šiek tiek pakeitėme nusistovėjusią tvarką turnyrinėje lentelėje – buvo daug pirmų kartų, todėl nežinojome, ko tikėtis, – kalbėjo J. Mikalčius. – Šiais metais jau žinojome, kaip atrodo visos komandos ir ką reikia daryti, norint apginti čempionų titulą. Per visą žiemą daug dirbome ties tomis vietomis, kur praėjusiame sezone nebuvome tokie stiprūs, kad pavasarį būtume visa galva geresni nei pernai. Manau, mums tai pavyko įgyvendinti.“
J. Mikalčius pripažino, kad Klaipėdos klubui tai – istorinis etapas, nes tapti Lietuvos čempionu jam nėra įprastas dalykas. Juolab kad eilę metų Lietuvoje dominuodavo Šiaulių komandos.
„Nesame tokie grandai kaip kai kurie kiti Lietuvos klubai, todėl šie pasiekimai mums reiškia labai daug. Įdedame labai daug darbo į tobulėjimą, todėl pasiekti užsibrėžtus tikslus yra ypatingai smagu. Miestui tai taip pat svarbu. Šiais metais buvome įvertinti kaip 2025 metų geriausia Klaipėdos vyrų komanda už savo nuopelnus ir pasiekimus. Tai parodo, kad mūsų rezultatai reikšmingi ne tik klubui, bet ir visam miestui“, – sakė J. Mikalčius.
Trečiąją vietą antrajame Lietuvos regbio-7 čempionato etape užėmė be legionierių vertęsi „Geležinio vilko“ regbininkai, kurie mače dėl trečios–ketvirtos pozicijų 31:14 įveikė Kauno „Ąžuolą-Šildykį“.
Nors vilniečiai abu etapus užbaigė trečioje vietoje, jiems atiteko Lietuvos pirmenybių sidabro medaliai, susumavus abiejų etapų rezultatus. Bronzos medaliai įteikti „Baltrex-Šiaulių“ regbininkams.
Ketvirtas liko Kauno „Ąžuolas-Šildykis“. Įdomu tai, kad bendroje įskaitoje „Geležinis vilkas“, „Baltrex-Šiauliai“ ir „Ąžuolas-Šildykis“ surinko po 24 taškus ir galutinį išsidėstymą lėmė papildomi rodikliai.
Penktąją vietą aukščiausiame divizione užėmė „Regbio akademija-Vairas“, šeštąją – „Šiauliai-Exto“.
Rezultatyviausiu antro etapo žaidėju tapo „Kuršių“ regbininkas Kęstutis Karbauskas (60 tšk.). Geriausiais žaidėjais išrinkti Saimonas Miklovis („Kuršiai“), Justas Grigalaitis („Baltrex-Šiauliai“), Vakaris Perliba („Geležinis vilkas“), Titas Česonis („Ąžuolas-Šildykis“), Arnas Bagarauskas („Regbio akademija-Vairas“) ir Nerijus Banys („Šiauliai-Exto“).
Lietuvos regbio-7 čempionato B divizione triumfavo abu etapus laimėjusi Vilniaus regbio akademija (VRA). Ji kitąmet turėtų žaisti aukščiausiame divizione.
Panašiai kaip ir elite, trys komandos, kovojusios dėl antros–ketvirtos vietų, per du turus surinko vienodą taškų skaičių. Papildomi rodikliai lėmė, kad antrąją poziciją užėmė Šiaulių „Baltrex dubleriai“, trečiąją – Klaipėdos „Kuršiai-2“, ketvirtąją – Vilniaus „Geležinis vilkas-2“.
Rezultatyviausiu antrojo etapo žaidėju tapo VRA narys Julius Melnikas (33 tšk.). Geriausiais komandų žaidėjais išrinkti Andrius Zaičenko („Baltrex dubleriai“), Lukas Selmistraitis („Kuršiai-2“), Eimantas Butkus („Geležinis vilkas-2“) ir Domantas Alenskas (VRA).
