„Dragūno“ rankininkai pratęsė pergalių seriją ir pasivijo lygos lyderius

„Dragūnas“ trečią pergalę įsirašė Dzūkijos sostinėje, kur po atkaklios kovos 27:22 (13:10) buvo įveikta ketvirtą vietą užimanti Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komanda.
Ispano Oscaro Gutierrezo Aguilaro treniruojami klaipėdiečiai pirmavo beveik visų rungtynių metu, o alytiškiams pavyko persverti rezultatą tik pirmo kėlinio viduryje 5:4. Į tai „Dragūnas“ atsakė laimėdamas atkarpą 8:2 ir dar iki pertraukos atitrūko 12:7. „Varsai“ ne kartą pavyko priartėti prie varžovų ir 42 min. komandas skyrė tik du įvarčiai 16:18. Lemiama tapo antro kėlinio viduryje „Dragūno“ laimėta atkarpa 6:0. Svečiai atitrūko aštuoniais įvarčiais 24:16 ir daugiau nepaleido iniciatyvos iš savo rankų.
„Dragūno“ pergalės kalviu tapo ne kartą sudėtingose situacijose komandą gelbėjęs ir varžovams priartėti neleidęs vartininkas Ionas Saharneanas. Moldavas atrėmė net 18-a metimų iš 38-ių (47 proc.).
„Fantastiškai žaidęs mūsų vartininkas atrėmė daug metimų nuo 6 metrų linijos ir tai atvedė mus į pergalę. Patikimas jo žaidimas suteikė mums lengvumo gynyboje ir atrišo rankas puolime. Toks vartininko žaidimas pridėjo daug pasitikėjimo ir nebuvo jokios baimės ar nerimo, kad galim pralaimėti. Tikėjome pergale visą laiką, nepaisant to, jog ilgą laiką pirmavome tik keliais įvarčiais, o tai yra gan slidus rezultatas“, – sakė rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidęs Karolis Stropus.
Nugalėtojams K. Stropus, Laurynas Simonavičius bei Deividas Virbauskas pelnė po 5 įvarčius, serbas Filipas Hrnjakas prie pergalės pridėjo 4 įvarčius.
Per trejas rungtynes vieną pergalę iškovojusiai Alytaus komandai Nedas Buronko pelnė 7 įvarčius, Žygimantas Micevičius – 5, Manvydas Lazauskas – 4. „Varsos-Stronglaso“ vartininkas ukrainietis Oleksandras Moisejevas atrėmė 12-a metimų iš 38-ių (32 proc.).
„Šiose rungtynėse ryškiausiai žibėjo vartininkai. Deja, visų rungtynių metu turėjome problemų su metimų realizacija ir neišnaudojome daug šimtaprocentinių progų. Antrame kėlinyje prisidėjo ir nuovargis, kadangi dėl traumų ir kitų priežasčių neturime pakankamai lygiaverčių keitimų. Trūko kitų žaidėjų indėlio, jie nesužaidė taip, kaip gali. Didžiausias krūvis tenka 6-7 žaidėjams, tai natūralu, kad antroje rungtynių pusėje jie nuvargsta ir turime problemų“, – komentavo „Varsos-Stronglaso“ komandos treneris Egidijus Petkevičius.
„Buvome pajėgesni ir fiziškai. Būtent antrame kėlinyje išryškėjo, jog esame daug šviežesni už varžovus. Alytiškiai turėjo daryti daugiau keitimų ir duoti poilsio pagrindiniams savo žaidėjams. O mes turime ilgesnį suolelį žaidėjų, kurie gali imtis lyderio vaidmens“, – teigė K. Stropus.
Artimiausios LRL rungtynės vyks spalio 4 d. „Dragūno“ rankininkai pergalių seriją sieks pratęsti susitikime namuose su čempionatą pradėsiančiu Kauno „Granitu-Kariu“. Kitose rungtynėse šeštadienį penktą vietą užimantis HC „Vilnius“ priims lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
