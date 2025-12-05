Dvi Lietuvos paplūdimio tinklinio poros tęsia fantastišką žygį elitiniame turnyre Brazilijoje

Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė bei Ieva Dumbauskaitė su Gerda Grudzinskaitė tapo grupių nugalėtojomis ir pelnė tiesioginius kelialapius į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą.
Tik po kvalifikacijos į pagrindinį turnyrą patekusios ir žemiausią reitingą turinčios I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė A grupės finale penktadienį 2:0 (21:18, 22:20) įveikė Ukrainos seseris Inną ir Iryną Machno.
D grupės finale I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė 2:0 (21:19, 21:16) nugalėjo braziles Hegeilę Almeidą dos Santos ir Vitorią Rodriguez.
Šie du Lietuvos duetai jau pateko tarp 12 stipriausių turnyro komandų ir lauks savo būsimų varžovių.
Į atkrintamąsias varžybas nepavyko prasibrauti Monikai Paulikienei ir Ainei Raupelytei. Jos C grupės rungtynėse dėl trečiosios vietos 0:2 (21:23, 15:21) nusileido ispanėms Sofiai Izuzquizai ir Anai Vergarai.
M. Paulikienė ir A. Raupelytė galutinėje rikiuotėje užėmė 19-ą vietą. Už tai jos atiteko 380 pasaulio reitingo taškų ir 2500 JAV dolerių.
Bendrą paplūdimio tinklinio turnyro Brazilijoje prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.
Naujausi komentarai