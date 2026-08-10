Dviračių maratonų taurės etape Ignalinoje pergales iškovojo Jurkevičius ir Andrašiūnienė

76,8 km varžybose „Colibri Cycling“ atstovaujantis V. Jurkevičius „reikalus“ sutvarkė likus kilometrui iki finišo: iki tol jis ir antrą vietą užėmęs Ignas Ambrazas (SK „S-Sportas) trasoje mynė drauge – pastarąjį dviratininką nugalėtojas pranoko 23,2 sek. Trečias finišavo 2 min. 19,8 sek. atsilikęs 16-metis Bernatonio dviračių akademijos auklėtinis Jokūbas Dabušinskas.
„Man varžybos gerai sekėsi, laimėjau (šyptelėjo – aut. past.). Šiaip labai smagios varžybos buvo, labai gerai jaučiausi visus tris ratus. Pradėjome važiuoti, iš pradžių buvome penkiese, likom keturiese, o antrame rate jau trise – aš, Ignas Ambrazas ir Jokūbas Dabušinskas. Tada paskutiniame rate antroje pusėje suatakavau porą kartų, atsiliko Jokūbas ir likome važiuoti dviese iki finišo ir likus maždaug kilometrui Ignas stipriai atakavo, sėdėjau ant rato ir kai atleido, kontratakavau iki atvažiavau iki finišo. Tikrai sklandžios varžybos, gerai jaučiausi, džiaugiuosi, kad pavyko atsilaikyti įkalnėse, nes tiek Jokūbas, tiek Ignas yra lengvesni“, – komentavo V. Jurkevičius.
Dakaro ralį įveikęs lenktynininkas šiemet iškovojo Lietuvos gravelio dviračių lenktynių čempiono titulą. Prieš startą Dviračių maratonų taurės varžybose V. Jurkevičius teigė, kad etapas Ignalinoje jam ypatingas, nes iš šio krašto yra kilę visi keturi jo seneliai.
„Smagu važiuoti Ignalinoje, net senelis atvažiavo pažiūrėti. Praktiškai visomis trasos vietomis esu apvažiavęs dviračiu vaikystėje, vietos labai pažįstamos – biatlono trasa, Ažušilės kalnas... Labai smagu čia lenktyniauti ir oras labai geras buvo“, – sakė V. Jurkevičius.
Didžiąją 51,2 km moterų varžybų dalį pirmavo pirmojo etapo Druskininkuose nugalėtoja Justė Umbrasaitė („Top Team Cycling/Instinktas-Vilimeksas“), Ignalinoje galop užėmusi antrąją vietą. Pirmoji finišavo tituluota orientavimosi sporto atstovė Gabrielė Andrašiūnienė (SK „S-Sportas“), artimiausią persekiotoją pranokusi 5 min. 42,4 sek. Trečią vietą užėmė 11 min. 55,1 sek. atsilikusi Sostinės sporto centro auklėtinė Gabrielė Tunkevičiūtė.
„Buvo labai keista, nes pirmą kartą važiavome tokioje tuščioje trasoje. Man šiaip labai patiko, bet keitėsi taktika, palyginus su tuo, kas būdavo anksčiau. Sekėsi gerai, pakankamai lėtai pradėjau, bet tolygus tempas suveikė, antro rato pirmoje pusėje pasivijau Justę ir pavyko nuo jos pabėgti“, – pasakojo G. Andrašiūnienė.
2022 metų Europos ir 2024 metų pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionė prieš dvejus metus paskelbė apie karjeros pabaigą. Pernai antrą kartą mama tapusi orientacininkė nuo sporto nenutolo ir vis dar demonstruoja puikią sportinę formą. Beje, Dviračių maratonų taurės etape Ignalinoje dalyvavo Gabrielės vyras Petras, o darželinukų rungtyje startavo ir dukra Kamilė.
„Tas karjeros pabaigimas tikrai nereiškia, kad pakabinsiu dviratį ant sienos. Visą laiką važinėjau, važinėju ir, matyt, važinėsiu. Reguliarumas yra, vasarą vis dar buvau motinystės atostogose ir turėjau daugiau laiko, važinėdavau reguliariai po valandą-dvi per dieną, bet kažkokių didelių planų neturiu, dalyvauju varžybose ir tiek. Motyvacija dalyvauti didelė, tad atvažiuojame ir dalyvaujame“, – šyptelėjo G. Andrašiūnienė.
Nuo šio sezono Dviračių maratonų taurės varžybose vyksta ne tik kalnų dviračių (MTB), bet ir žvyrkelio (gravel – angl.) lenktynės. Šioje disciplinoje tarp moterų sėkmingiausiai pasirodė Erika Savickytė, 93 km trasoje aplenkusi Gintarę Samulionytę. Tarp vyrų triumfavo ne kartą tarp MTB varžybų prizininkų patekęs „RealBean.eu“ komandos atstovas Artūras Kazakevičius, 17,9 sek. pranokęs Rytį Jakučionį („Hiltus-Nikeliuotas špykis“) bei 1 min. 12,9 sek. – Arijų Gliaudelį („Top Team Cycling“).
„Labai šaunu, kad Dviračių maratonų taurė įtraukė gravelio discipliną, parinkta tikrai labai smagi ir saugi trasa, buvo smagu. Šiandien nustebino jaunėlis Gliaudelis, su kuriuo gal 30-ame kilometre buvome pabėgę dviese. Truputėlį pritrūko ir persekiotojai mus pavijo. Tada techninėje vietoje pamačiau, kad atsirado tarpas nuo Elijaus Čivilio ir truputėlį pagreitinau tempą. Pavyko nuvažiuoti trims: su vyruku iš „Nikeliuoto špykio“ komandos ir minėtu jaunuoliu Gliaudeliu. Toliau važiavome trise ir, kaip bebūtų gaila, Gliaudeliui nukrito grandinė, todėl likome dviese. Po to tiesiog į kalniuką užmečiau tempo, varžovui pasidarė sunku ir paskutinius 10 kilometrų važiavau vienas“, – lenktynių eigą apibūdino A. Kazakevičius.
Mėgėjų grupės čempionu tapo Almantas Arbačiauskas („Hiltus-Nikeliuotas špykis“), o laisvalaikio grupėje nepralenkiamas buvo Robertas Šnioka („Attackers Team“). Prizus nugalėtojams ir prizininkams įteikė Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis.
Dviračių maratonų taurės etapas Ignalinoje bendrai finansuojamas šio rajono savivaldybės lėšomis. Finalinis Dviračių maratonų taurės etapas rugsėjo 27 dieną vyks Vilniuje.
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