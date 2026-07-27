Dviračių sporto žvaigždė sulaukė negailestingos bausmės: diena virto košmaru

20-ajame etape Kussas aktyviai atakavo varžovus Col de Sarenne įkalnėje ir buvo susikrovęs solidžią persvarą. Iki finišo buvo likę mažiau nei 20 kilometrų, kai amerikietis vienas pirmavo lenktynėse ir atrodė rimtas pretendentas laimėti etapą.
Tačiau likus maždaug septyniems kilometrams iki finišo, leisdamasis nuo Alpe d'Huez kalno jis du kartus griuvo. Nepaisant skaudžių incidentų, dviratininkas sugebėjo atsitiesti ir finišavo trečias. Už ryžtingą pasirodymą jam taip pat buvo skirtas aktyviausio etapo dviratininko apdovanojimas.
Vis dėlto tuo nemalonumai nesibaigė.
Po etapo lenktynių komisija paskelbė, kad Kussas du kartus pažeidė Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) taisykles, draudžiančias mesti atliekas už specialiai tam skirtų zonų ribų.
Už pirmąjį pažeidimą sportininkui skirta 500 Šveicarijos frankų bauda ir atimti 25 UCI reitingo taškai.
Kadangi tą pačią dieną buvo užfiksuotas ir antras toks pats pažeidimas, bausmė gerokai sugriežtėjo. Už jį amerikiečiui skirta dar 1000 Šveicarijos frankų bauda, papildomai atimta 75 UCI reitingo taškai bei pridėta viena minutė prie bendros įskaitos laiko.
Iš viso S. Kussui teko sumokėti 1500 Šveicarijos frankų baudą, jis neteko 100 UCI reitingo taškų, o jo laikas bendroje įskaitoje pailgėjo viena minute.
Nors papildoma minutė galutinės įtakos sportininko rezultatui neturėjo – po įspūdingo pasirodymo jis bendroje įskaitoje pakilo iš 15-os į 13-ą vietą, – nuobauda vis tiek tapo itin skaudžiu smūgiu.
Tai jau ne pirmas nemalonus incidentas šių metų „Tour de France“ lenktynėse. Anksčiau amerikietis griūdamas buvo netekęs priekinio danties vainikėlio, todėl dabar prie nemažos baudos prisidės ir odontologijos išlaidos.
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