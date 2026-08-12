Europos čempionate – kritęs šalies rekordais ir Navikonio bilietas į finalą

Pirmajame pusfinalyje plaukęs panevėžietis nuotolį įveikė greičiau nei Danui Rapšiui nuo 2024 metų priklausęs Lietuvos rekordas ir finišavo antras (47,91 sek.), taip automatiškai užsitikrindamas vietą rytojaus finale. T. Navikonis tapo pirmuoju lietuviu, šią distanciją nuplaukusiu greičiau nei per 48 sekundes.
Bendroje pusfinalio įskaitoje jis buvo šeštas, o pirmajame pusfinalyje mūsiškį aplenkė tik italas Carlos D’Ambrosio (47,70 sek.). Su geriausiu rezultatu į finalą pateko rumunas Davidas Popovici, užfiksavęs naują čempionatų rekordą (46,72 sek.).
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