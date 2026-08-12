 Europos čempionate – kritęs šalies rekordais ir Navikonio bilietas į finalą

Europos čempionate – kritęs šalies rekordais ir Navikonio bilietas į finalą

2026-08-12 00:22
ltuaquatics.com inf.

Paryžiuje antradienį tęsėsi Europos plaukimo čempionatas. Vakarinėje varžybų dalyje sėkmingai pasirodė vienintelis atrankos barjerą šįryt įveikęs lietuvis Tomas Navikonis, iškovojęs vietą vyrų 100 m plaukimo laisvu stiliumi finale.

Tomas Navikonis
Tomas Navikonis / ltuaquatics.com nuotr.

Pirmajame pusfinalyje plaukęs panevėžietis nuotolį įveikė greičiau nei Danui Rapšiui nuo 2024 metų priklausęs Lietuvos rekordas ir finišavo antras (47,91 sek.), taip automatiškai užsitikrindamas vietą rytojaus finale. T. Navikonis tapo pirmuoju lietuviu, šią distanciją nuplaukusiu greičiau nei per 48 sekundes.

Bendroje pusfinalio įskaitoje jis buvo šeštas, o pirmajame pusfinalyje mūsiškį aplenkė tik italas Carlos D’Ambrosio (47,70 sek.). Su geriausiu rezultatu į finalą pateko rumunas Davidas Popovici, užfiksavęs naują čempionatų rekordą (46,72 sek.).

Šiame straipsnyje:
Tomas Navikonis
Europos plaukimo čempionatas
Danas Rapšys

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