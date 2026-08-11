Europos čempionato pradžia: dramatiškas vyrų estafetės finalas ir Savicko kova pusfinalyje

Estafetėje kovingai nusiteikę lietuviai (Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška) finišavo per 7 min. 3,53 sek., atnaujino ryte pasiektą šalies rekordą ir užėmė garbingą penktąją vietą.
Iki bronzos lietuvius skyrė 1,25 sek.
Finale auksą išplėšė čempionatų rekordą pagerinusi Didžiosios Britanijos komanda (7 min. 1,52 sek.). Sidabras atiteko Leono Marchando vedamai Prancūzijai (7 min. 2,23 sek.). Bronzos medaliais pasipuošė vokiečiai (7 min. 2,28 sek.).
Praėjusiame Europos čempionate, kuris 2024 metais vyko Serbijos sostinėje Belgrade, Lietuvos komanda šioje rungtyje tapo Europos čempione.
Vyrų 100 m plaukimo krūtine pusfinalyje Aleksas Savickas užėmė 11-ąją vietą. Savajame plaukime lietuvis finišavo šeštas ir distanciją įveikė per 59,77 sek. Tai tik 0,05 sek. lėčiau nei jo karjeros rekordas.
Anreadienį vyksiančiame finale ketvirtajame lyderio takelyje plauks italas Nicolo Martinenghi (58,67 sek.).
Vietą tarp finalo dalyvių būtų užtikrinęs 59,29 sek. rezultatas.
Į pusfinalį A. Savickas pateko 12-u numeriu (59,82 sek.). Šios rungties atrankoje ryte pasirodė ir Andrius Šidlauskas. Jis kvalifikacijoje buvo 25-as (1 min. 0,39 sek.).
Lietuvos moterų 4 x 200 m laisvu stiliumi estafetės komanda (Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė ir Ieva Nainytė) atrankoje užfiksavo 8 min. 2,70 sek. rezultatą ir bendroje įskaitoje užėmė 10-ąją vietą.
Toms pačios sportininkėms priklausantis Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra 8 min. 2,15 sek.
Mūsiškės kvalifikacijoje plaukė greičiau už Švedijos, Austrijos ir Moldovos sportininkes. Į finalą pateko aštuonios stipriausios komandos.
Moterų 200 m plaukimo nugara kvalifikacijoje naują karjeros rekordą užfiksavo šiaulietė Emilija Pociūtė. Distanciją ji įveikė per 2 min. 16,55 sek. ir užėmė 24-ąją vietą. Į pusfinalį pateko 16 greičiausių sportininkių.
Moterų 100 m laisvu stiliumi kvalifikacijoje geriausią rezultatą iš lietuvių užfiksavo Ieva Jurkūnaitė. Ji nuotolį įveikė per 55,18 sek. ir užėmė 27-ąją vietą.
Kitos toje pačioje rungtyje startavusios Lietuvos sportininkės plaukė kiek lėčiau: Sylvia Statkevičius ryte buvo 33-ia (55,44 sek.), Barbora Mileišytė – 45-a (56.66), o Ieva Visockaitė – 50-a (57,34 sek.).
Vyrų 50 m plaukimo peteliške atrankoje Tajus Juška pasidalino 55–56 vietą su latviu Dmitrijsu Tolstihsu. Abu sportininkai nuotolį įveikė per 24,36 sek.
Visus Lietuvos rinktinės sportininkų startus ir rezultatus sekite čia.
Tiesiogines transliacijas galima stebėti LRT TELEVIZIJOS bei LRT PLIUS eteryje ir portale LRT.lt: rytinės atrankos prasideda 10.30 val., o vakariniai pusfinaliai bei finalai – 19.30 val.
Čempionatas baigsis sekmadienį.
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