Finaluose – trys galiūnai ir debiutantė

Favoritai viršijo normatyvą
Lietuvos lengvaatlečių rinktinės lyderis „Alexander“ stadione Birmingame (Didžioji Britanija) laimėjo disko metimo kvalifikacines varžybas, nusviedęs įrankį 67,74 m.
Antras buvo taip pat atrankos normatyvą (66 m) viršijęs slovėnas Kristjanas Čehas – 67,52 m. Trečias liko vokietis Henrikas Janssenas – 64,52 m.
Į finalininkų dvyliktuką pateko Austrijos olimpietis Lukas Weisshaidingeris (65,06 m), olimpinis ir triskart pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis (63,95 m), mūsiškiai Andrius Gudžius (62,54 m) ir Martynas Alekna (62,29 m).
Finalas numatytas šiandien 22.45 val. (Lietuvos laiku).
Prieš dvejus metus Italijos sostinėje Romoje įvykusiame Europos čempionate Mykolą Alekną aplenkė ne vien auksą pelnęs K. Čehas, bet ir L. Weisshaidingeris.
Skambi paraiška
Sėkmingai debiutavo Rugilė Miklyčiūtė – pirmoji mūsų šalies atstovė tokio rango šuolių su kartimi varžybose.
21-erių kaunietė pirmaisiais bandymais įveikė 4,10 m, 4,25 m ir 4,40 m aukščius bei užėmė aštuntą vietą tarp dvylikos finalininkių.
Geresnius rezultatus – po 4,50 m – užfiksavo septynios sportininkės, tarp jų – 2016 m. olimpinė ir 2017 m. pasaulio bei dukart Europos čempionė graikė Katerina Stefanidi, 2022 m. Europos čempionė suomė Wilma Heltelä, 2024 m. Europos čempionė šveicarė Angelica Moser. Šiandien finale startuos ir estė Marleen Mülla (jos rezultatas atrankos etape – 4,40 m).
Mano sėkmės talismanas – trenerė. Man ji – kaip antra mama.
„Naujametinių norų sąraše buvau įrašiusi kelialapį į Europos čempionatą, bet apie finalą net nesvajojau, – kalbėjo R. Miklyčiūtė. – Mano sėkmės talismanas – trenerė Rita Sadzevičienė. Man ji – kaip antra mama: išsprendžiame ne vien sportines, bet ir asmenines problemas.“
Pusfinalių išbandymai
Bilietus į pusfinalius iškovojo bėgikai Gabija Galvydytė ir Adas Dambrauskas.
A. Galvydytė 800 m atrankos varžybas užbaigė užėmusi vienuoliktą vietą (1 min. 58,99 sek.). Greičiausia buvo olimpinė čempionė britė Keely Hodgkinson (1 min. 57,28 sek.). Pusfinalis – šiandien.
„Nesitaupysiu, bet patekti į finalą bus nežmoniškai sunku. Jeigu nepavyks, turėsiu dar vieną šansą, kai bėgsiu 1 500 m“, – teigė Lietuvos rekordininkė.
Moterų 1 500 m bėgimo atrankos varžybos vyks šeštadienį.
A. Dambrauskas į 100 m bėgimo pusfinalį pateko atrankos etape pasiekęs dvyliktą rezultatą – 10,57 sek. Prasibrauti į finalininkų aštuonetą nepavyko: lietuvis liko penkioliktas – 10,38 sek.
Skirtingos pabaigtuvės
5 000 m bėgimo finale dalyvavęs daugkartinis Lietuvos rekordininkas ir čempionas Simas Bertašius iškovojo septynioliktą vietą – 13 min. 36,22 sek.
Paskutinį kartą mūsų šaliai Europos čempionate šios rungties varžybose 1971-aisiais atstovavo Petras Šimonėlis.
Kvalifikacinių barjerų neįveikė ir į finalus nepateko trišuolininkės Dovilė Kilty (13,56 m – 20-a vieta) bei Diana Zagainova (12,67 m – 27-a vieta), šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys (2,10 m – 20-a vieta).
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