Gimnazistų sporto žaidynėse – istorinis debiutas: smiginio varžybose netrūko ir kuriozų

Dvi dienas trukusiose varžybose (gruodžio 10–11 d.) jėgas išbandė 15 komandų iš įvairių Vilniaus gimnazijų. Antradienį prie taikinių stojo vaikinų duetai, o trečiadienį estafetę perėmė merginų komandos.
Nuo naujokų sėkmės iki „šviesų šou“
Varžybų organizatoriai džiaugiasi, kad pirmasis blynas neprisvilo – priešingai, renginys pasižymėjo itin aukštu emociniu fonu ir netikėtais pasiekimais.
„Labai didžiuojamės, kad pirmosios gimnazistų smiginio porinės varžybos vyko pas mus, „Spartoje“. Turėjome begalę smagių emocijų,“ – įspūdžiais dalijosi organizatorių atstovas Jonas Zanevičius.
Pasak J. Zanevičiaus, turnyro lygis nustebino net visko mačiusius. Jau pirmąją dieną vienas gimnazistas pademonstravo meistriškumą, kuriuo gali pasigirti ne kiekvienas profesionalas – surinko 180 taškų vienu priėjimu.
„Vos pasirodęs gimnazistas „įmetė“ savo pirmą 180. Tai yra didžiausias galimas rezultatas trimis strėlėmis. Tai nėra paprasta, retas pradedantysis geba tai padaryti,“ – pasakojo J. Zanevičius.
Merginų varžybose taip pat netrūko azarto ir netikėtų situacijų. Organizatorius su šypsena prisimena finalines kovas, kurios priminė diskoteką.
„Vienos gimnazistės paprašė išjungti bendrą patalpos šviesą kol jos meta, o kitos pageidavo šviesos. Taigi kiekvieną metimų seriją šviesos buvo junginėjamos „on“ ir „off“, – linksmas akimirkas prisiminė klubo atstovas.
Mokytojai taip pat išbandė jėgas
Gimnazistus atlydėję mokytojai neliko tik stebėtojais. Radę laisvą minutę pedagogai patys stojo prie taikinių. Pasak „Sparta DC“ atstovų, mokytojai pademonstravo puikų potencialą ir ateityje galėtų drąsiai dalyvauti mėgėjų turnyruose.
Kviečia tobulėti nemokamai
Siekiant populiarinti šią sporto šaką tarp jaunimo, klubas „Sparta DC“ nusprendė neapsiriboti vienkartiniu renginiu.
„Tai švietėjiškas, įtraukiantis sporto renginys, kurį tikimės kartoti ir ateityje,“ – teigia organizatoriai.
Visi turnyre dalyvavę moksleiviai bei kiti susidomėję jaunuoliai kviečiami į nemokamas treniruotes pradedantiesiems, kurios vyksta kiekvieną antradienį nuo 18:00 val. Tuo tarpu suaugusieji savo jėgas kviečiami išbandyti ketvirtadieniais vykstančiuose turnyruose.
Varžybų rezultatai
Varžybose dalyviai varžėsi poromis, atstovaudami savo mokyklas. Po kovų pogrupiuose ir atkrintamosiose varžybose paaiškėjo stipriausios Vilniaus gimnazijos.
Vaikinų grupė (dalyvavo 8 komandos): 1 vieta — Mykolo Biržiškos gimnazija 2 vieta — Vytauto Didžiojo gimnazija 3 vieta — Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Merginų grupė (dalyvavo 7 komandos): 1 vieta — VGTU Inžinerijos licėjus 2 vieta — Karoliniškių gimnazija 3 vieta — Simono Daukanto gimnazija
Daugiau informacijos apie varžybas ir treniruotes: Facebook paskyroje - SPARTA DC ir [email protected]
