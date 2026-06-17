Įspūdingas sugrįžimas: prieš tris mėnesius traumą patyręs Mykolas Alekna sezoną pradėjo triumfu

Birželio 16 d. M. Alekna laimėjo Jehvio mieste (Estijoje) vykusias „World Athletics“ bronzinio lygio varžybas „Heino Lipp Memorial“. Keturiskart geriausiu šalies sportininku išrinktas lengvaatletis sėkmingiausiu bandymu diską nusviedė 70,60 m (pirmuoju – 66,56 m, antruoju – 67,67 m, trečiuoju – 69,28 m, ketvirtasis neįskaitytas, penktuoju – 70,60 m, paskutinis taip pat neįskaitytas) ir aplenkė itin pajėgius varžovus – 2022 m. pasaulio čempioną Kristjaną Čehą, pasaulio, olimpinį ir triskart planetos čempioną Danielį Stahlį, 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių čempioną Roje Stona.
Prieš šias varžybas Mykolo treneris Mantas Jusis teigė, esą sprendimas startuoti anksčiau, nei tikėtasi, yra drąsus, bet drąsa visada buvo viena ryškiausių sportininko savybių: „Tikriausiai būtent dėl tokios valios, užsispyrimo ir noro nuolat ieškoti savo ribų gimsta pasaulio rekordai. Lietuvos sportas pasiilgo tavo metimų“.
M. Alekna taip pat planuoja startuoti liepos 3–4 d. vyksiančiame „Deimantinės lygos“ etape Judžine (JAV), vėliau – liepos 24–26 d. jį tikimasi išvysti Lietuvos čempionate Palangoje. Svarbiausias šio sezono startas – rugpjūčio 10–16 d. Birmingame (JK) vyksiantis Europos čempionatas.
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