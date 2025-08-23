Istorinis pasiekimas: Juneta Krylovaitė – pirmoji lietuvė, perplaukusi Lamanšo sąsiaurį

„Tikėjimas vedlys ir neleisk jam tapti negalia, net jeigu nežinai, kuo kvepia pergalė!
Po 13 val. 4 min. pasiekiau smėlėtą Prancūzijos krantą.
Ačiū visiems, kas buvote šios kelionės dalis“, – feisbukė rašė 22-ejų J. Krylovaitė.
Sportininkė šiuo plaukimu siekė atkreipti dėmesį į jaunimo emocinę sveikatą bei rinko lėšas, kurios keliaus į „Jaunimo linijos“ sąskaitą.
„Mes tai padarėme! Juneta Krylovaitė parodė turbo ištvermę, susikaupimą ir rezultatą. Tai nėra tik kilometrai tarp Anglijos ir Prancūzijos krantų, tai stiprybės, didelio siekio ir užsispyrimo kokteilis. Keliaujame ilsėtis. Fizinis nuovargis maišosi su džiaugsmo vibracijomis. Daugiau minčių ir emocijų paliksime rytui ir grįžimui namo. Ačiū labai visiems už palaikymą“, – džiaugėsi plaukikės treneris Gerardas Alksnys
Kaip anksčiau pasakojo G. Alksnys, nors oficialus distancijos atstumas yra 33–34 kilometrai, tačiau plaukikams dėl didelių srovių, intensyvaus laivų eismo bei kitų priežasčių labai sunku plaukti tiesiai, todėl jie plaukia panašia į „S“ raidės trajektorija ir nuplaukia 35–45 kilometrus. Anot trenerio, dėl to šis atstumas gali išaugti ir iki 55 ar net daugiau kilometrų.
