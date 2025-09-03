Jautrus atsisveikinimas su Mindaugu Kieru: šalia urnos – reikšmingi daiktai

Atsisveikinimo ceremonijos vyksta šiandien ir rytoj.
Nuo trečiadienio vakaro laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ rinkosi artimieji bei bičiuliai. Čia, greta karsto, buvo galima išvysti ir tai, kas primena velionio gyvenimo aistrą, – ledo ritulio atributiką.
Po ceremonijos artimieji kvietė uždegti žvakę prie ledo arenos, kuri Mindaugui buvo tarsi antri namai.
„Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kokią didelę reikšmę turėjo kiekvienam, kas jį pažinojo“, – rašė M. Kiero žmona Jurgita.
Rugsėjo 4-ąją 9 val. Gailestingumo šventovėje už jį bus aukojamos Šv. Mišios, o tą pačią dieną, 14 val., vyks išlydėjimas į amžinybę.
Reiškia užuojautą šeimai
Kaip jau buvo rašyta, žinia apie netektį pasidalijo asociacija „Hockey Lietuva“. „Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – rašoma pranešime.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko mirties. Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė prezidentas.
Nelaimingas atsitikimas
Panašu, kad vyras žuvo per nelaimingą atsitikimą.
„Jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.
Anot delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
