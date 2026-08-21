Jelizaveta Jakimova – Europos jaunimo bokso vicečempionė!

J. Jakimova (svorio kategorija iki 54 kg) Europos čempionato finale 1:4 (29:27, 28:28*, 28:28*, 28:28*, 28:28*) nusileido rusei Kristinai Borisenko ir pelnė Senojo žemyno pirmenybių sidabro medalį.
Prieš tai pusfinalyje J. Jakimova po itin atkaklios kovos rezultatu 3:2 (30:26, 29:27, 27:29, 30:26, 27:29) laimėjo prieš švedę Mediną Zamaną, o ketvirtfinalyje rezultatu 4:1 (30:25, 29:26, 29:26, 30:25, 27:28) įveikė anglę Jayą Kalsi.
Dar anksčiau aštuntfinalyje Lietuvos boksininkė rezultatu 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 29:27) nugalėjo airę Carley O’Herron.
Per žingsnį nuo medalio liko trys lietuviai. Miglė Griškonytė (iki 60 kg) ketvirtfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde nusileido anglei Lexie Walker, nors prieš tai aštuntfinalyje po atkaklios kovos rezultatu 3:2 (28:29, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28) nugalėjo ukrainietę Viktorią Rosetską.
Matas Naumcevas (iki 75 kg) šešioliktfinalyje 3:2 (30:27, 28:29, 29:28, 28:29, 30:27) įveikė moldovą Nichitą Lisių, aštuntfinalyje 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28) pranoko lenką Adamą Baginskį, tačiau ketvirtfinalyje po atkaklios kovos rezultatu 2:3 (29:28, 28:29, 28:29, 28:29, 29:28) neprilygo baltarusiui Andrejui Novikui.
Daumantas Vilkas (iki 90 kg) ketvirtfinalyje aiškia persvara antrajame raunde nusileido anglui Albe’ui Dowellui. Prieš tai aštuntfinalyje lietuvis aiškia persvara trečiajame raunde įveikė vengrą Andrasą Gyonį.
Pralaimėjimą aštuntfinalyje patyrė Kornelijus Kerpė (iki 55 kg), kuris aiškia persvara antrajame raunde nusileido ukrainiečiui Oleksiui Kolbaiai. Šešioliktfinalyje boksininkas rezultatu 4:1 (28:29, 30:26, 30:26, 30:27, 30:26) nugalėjo slovaką Lukasą Ciną.
Užtikrintą pergalę šešioliktfinalyje pasiekė ir Simonas Puniškis (iki 60 kg), kuris aiškia persvara pirmajame raunde įveikė makedoną Semį Elmazį. Visgi aštuntfinalyje lietuvis rezultatu 0:5 (27:29, 27:29, 27:29, 27:29, 27:29) neprilygo škotui Liamui Boydui.
Likę lietuviai pergalių neiškovojo. Nesėkmingai aštuntfinalio kova susiklostė Danieliui Steponavičiui (virš 90 kg), kuris trečiajame raunde patyrė nokautą prieš rumuną Denisą Cristianą Cucą.
Lukas Petraška (iki 70 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara antrajame raunde neatsilaikė prieš kartvelą Akakį Basariosą, o Donatas Bartoševičius (iki 80 kg) aštuntfinalyje 1:3 (25:29, 28:26, 25:29, 26:28, 27:27) nusileido moldavui Timofėjui Magdiucui.
Pergalės iškovoti nepavyko Lukai Vitkutei (iki 65 kg), kuri aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 27:30, 28:29) neprilygo slovakei Timeai Fabryovai. Nepasisekė ir Artūrui Majauckui (iki 65 kg), kuris šešioliktfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde nusileido anglui Yashua Flemmingui.
Pralaimėjimą patyrė ir Edvinas Drutelis (iki 85 kg), kuris šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) neprilygo turkui Selcukui Efei Senturkui.
Su sportininkais į Serbiją vyko rinktinės treneris Vidas Bičiulaitis (Kaunas) ir jam talkinęs Ramūnas Kulbis (Jonava). Europos čempionate taip pat dirbo teisėjas iš Lietuvos – Kęstutis Bagdanavičius.
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