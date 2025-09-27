Kartingo virtuozų laukia Bahreinas

Pabaigtuvės – Kandavoje
Šiemet surengti iš viso šeši „Rotax Max Challenge Lithuania“ varžybų etapai. Pabaigtuvės – Latvijoje, Kandavos trasoje, kur taip pat dalyvavo vietos ir Estijos kartingo asai.
Svarbiausias jungtinio Baltijos kartingo sezono akcentas – kelialapiai į prestižines „Rotax Max Grand Finals" (RMCGF) varžybas Bahreine, vienintelį pasaulyje tokio formato renginį, į kurį galima patekti tik priklausomai nuo nacionaliniuose etapuose pasiektų rezultatų.
Šį sezoną „Rotax Max Challenge Lithuania“ trasose startavo: „Nano“ kategorijos grupėje – 15 dalyvių, „Micro“ – 25, „Mini“ – 31, „Junior“ – 36, „Senior“ – 52, „DD2“ – 24, „DD2 Masters“ – 11 sportininkų.
Varžybų prizų fondą sudarė 15 tūkst. eurų. „Senior“ kategorijos čempionui teko ypatingas prizas – kelialapis į „Formula 4“ testus.
Pergalės ir titulai
„Micro Max U9“ čempiono titulą užtikrintai pelnė Aras Paskalis Bagatyrius, visą sezoną demonstravęs stabilumą ir ryžtą. Antras liko Gordejus Dulevas, trečias – Timas Dranseika.
Varžybos atskleidė, kad jaunieji sportininkai yra pasirengę drąsiai kovoti dėl kiekvieno centimetro trasoje ir neabejotinai bus rytojaus kartingo žvaigždės.
„Micro Max“ triumfavo Remigijus Kriaučiūnas, sugebėjęs išlaikyti aukštą tempą net ir sudėtingiausiose situacijose. Emilis Čapkauskas užėmė antrą vietą, dar kartą įrodęs savo potencialą tarptautinėse varžybose.
„Mini Max“ čempionu tapo Jokūbas Vaškelis, visą sezoną stabiliai rinkęs taškus. Jis aplenkė Mikkelį Grantinsą (Latvija) ir Jorį Stankevičių, kurie taip pat buvo puikios sportinės formos.
„Junior Max“ lyderio poziciją užėmė latvis Rodrigas Kakeris, aplenkęs Markusą Jauką (Estija) ir Giną Rimkų. Tai viena įdomiausių ir dinamiškiausių klasių, kiekvienas startas nestokojo intrigos.
„Senior Max“ čempionu tapo Dovydas Gudelevičius. Sidabrą pelnė Linas Volungevičius. „Senior Hobby“ varžybose sėkmingiausiai pasirodė Domas Tumasonis, aplenkęs Mindaugą Liatuką ir Hubertą Būdvytį.
„DD2“ lenktynėse blykstelėjo Edgaras Vilcanas (Latvija), jam nusileido Devinas Sagadis (Estija) ir Maksimas Ščurko. „DD2 Hobby“ nugalėtojas – Aras Jankevičius, antroje vietoje liko Andrius Slivinskas, trečiojoje – Audrius Kragas. „DD2 Masters“ čempionas – Mykolas Mazinas.
„Senior“ kategorijos čempionui – kelialapis į „Formula 4“ testus.
Susitiks „Sakhir“ trasoje
Lapkričio 28–gruodžio 6 d. Bahreine, „Sakhir“ kartingo trasoje, vyksiančiose varžybose Lietuvai atstovaus E. Čapkauskas („Micro“), J. Vaškelis („Mini“), Majus Mazinas („Junior“), M. Ščurko („DD2“) ir Martynas Tankevičius („DD2 Masters“).
„Rotax Max Challenge Grand Finals“ varžybos rengiamos nuo 2000-ųjų. Pernai jos įvyko Italijoje. „DD2 Masters“ bronzos medalį iškovojo M. Tankevičius. „Micro“ grupėje dešimtą vietą užėmė J. Vaškelis, 13-ąją – Emilis Juozaitis, tarp „Mini“ dalyvių devintas buvo Patrikas Jocius, dvyliktas – M. Mazinas.
2024 m. Tautų taurę laimėjo britai, antrą vietą užėmė kanadiečiai, trečiąją – belgai. Septyniolikti buvo lenkai, aštuoniolikti – latviai, 24-oje pozicijoje liko estai, 37-ojoje – lietuviai.
Šiemet laukiama beveik 400 sportininkų iš daugiau nei 60 šalių.
