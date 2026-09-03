 Kaune – Lietuvos dailiojo jojimo elitas: žiūrovai išvys ir olimpietę Justiną Vanagaitę

Kaune – Lietuvos dailiojo jojimo elitas: žiūrovai išvys ir olimpietę Justiną Vanagaitę

2026-09-03 15:21
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 12–13 dienomis Kaune, Marvelėje, vyks svarbiausias metų dailiojo jojimo renginys – 2026 m. Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas. Į pagrindines sezono varžybas susirinks stipriausi šalies raiteliai ir žirgai, o žiūrovai per vieną savaitgalį galės išvysti visą šios sporto šakos spektrą – nuo pirmuosius žingsnius sportinėje karjeroje žengiančių raitelių iki aukščiausio „Grand Prix“ lygio duetų.

Vienu ryškiausių čempionato akcentų taps vienintelės Lietuvos olimpinės dailiojo jojimo raitelės Justinos Vanagaitės pasirodymas. Lietuvos sporto istoriją Paryžiaus olimpinėse žaidynėse kūrusi sportininkė varžysis kartu su stipriausiais šalies raiteliais, tad žiūrovai turės išskirtinę galimybę olimpinio lygio dailųjį jojimą išvysti gyvai Kaune.

Equine portraiture nuotr.

Dailusis jojimas dažnai vadinamas žirginio sporto baletu. Čia svarbi ne tik sportinė meistrystė, bet ir išskirtinė žirgo bei raitelio harmonija, tikslumas, elegancija ir gebėjimas sudėtingiausius elementus atlikti taip, tarsi jie nereikalautų jokių pastangų. Lietuvos čempionate vienoje vietoje bus galima pamatyti visą sportininko kelią – nuo pirmųjų startų iki aukščiausio meistriškumo lygio.

Visą savaitgalį Marvelėje veiksmo netrūks ir už varžybų aikštės ribų. Organizatoriai kviečia čempionatą paversti visos šeimos savaitgalio išvyka – žiūrovų lauks pasijodinėjimai poniais, šunų dresūros pasirodymai, šokėjų programa, gyvi fleitos ir akordeono pasirodymai bei kitos pramogos.

Foxy Tales nuotr.

Didžiausia sportinė intriga laukia sekmadienį, kai po finalinių kovų paaiškės naujasis Lietuvos dailiojo jojimo čempionas.

Sekmadienį žiūrovų taip pat lauks viena įspūdingiausių dailiojo jojimo rungčių – laisvosios programos pagal muziką. Jose sportas susilieja su muzika ir choreografija: sudėtingiausi dailiojo jojimo elementai atliekami pagal specialiai parinktą muzikinį akompanimentą, o kiekvienas duetas aikštėje pristato savitą programą. Tai viena žiūroviškiausių dailiojo jojimo rungčių, galinti sužavėti net ir tuos, kurie šias varžybas stebės pirmą kartą.

Foxy Tales nuotr.

Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas

Rugsėjo 12–13 d.

Marvelės žirgynas, Marvelės g. 199, Kaunas

Įėjimas žiūrovams – nemokamas.

Organizatoriai kviečia kauniečius ir miesto svečius nepraleisti progos iš arti susipažinti su viena elegantiškiausių olimpinių sporto šakų, gyvai išvysti stipriausius Lietuvos raitelius ir turiningai praleisti savaitgalį visai šeimai.

Equine portraiture nuotr.
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