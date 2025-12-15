 Kaune – Medos Variakojytės triumfas: užsitikrino vietą olimpinėse žaidynėse

Kaune – Medos Variakojytės triumfas: užsitikrino vietą olimpinėse žaidynėse

2025-12-15 09:46 diena.lt inf.

Sekmadienį vykusiame dailiojo čiuožimo čempionate istorinį kelialapį į žiemos olimpines žaidynes užsitikrino Meda Variakojytė.

Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas
Meda Variakojytė

Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas vyko Kauno Ledo rūmuose gruodžio 13–14 dienomis.

Čia žiūrovus džiugino į pirmąjį karjeroje ISU „Grand Prix“ finalinį etapą patekusi šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, o moterų kategorijoje varžėsi Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatės Jogailė Aglinskytė, M. Variakojytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.

Po atkaklios kovos čempione tapo M. Variakojytė, keliausianti į Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes.

Kelialapį į olimpiadą, pagal Lietuvos čiuožimo federacijos taisykles, lėmė dviejų geriausių pasirodymų ISU „Challenger“ serijos varžybose taškai ir nacionaliniame čempionate surinkti balai.

 

Šiame straipsnyje:
Meda Variakojytė
Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas
Žiemos olimpinės žaidynės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų