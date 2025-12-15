Kaune – Medos Variakojytės triumfas: užsitikrino vietą olimpinėse žaidynėse

Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatas vyko Kauno Ledo rūmuose gruodžio 13–14 dienomis.
Čia žiūrovus džiugino į pirmąjį karjeroje ISU „Grand Prix“ finalinį etapą patekusi šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, o moterų kategorijoje varžėsi Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatės Jogailė Aglinskytė, M. Variakojytė ir Aleksandra Golovkina-Dolinskė.
Po atkaklios kovos čempione tapo M. Variakojytė, keliausianti į Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes.
Kelialapį į olimpiadą, pagal Lietuvos čiuožimo federacijos taisykles, lėmė dviejų geriausių pasirodymų ISU „Challenger“ serijos varžybose taškai ir nacionaliniame čempionate surinkti balai.
