Kaune prasidėjo „Formula Future“ motorlaivių pasaulio čempionatas

Čempionatą organizuoja Lietuvos motorlaivių akademija kartu su Lietuvos motorlaivių federacija. Paskutinį kartą čempionatas Kaune vyko 2021 metais. Varžybos vyksta nuo trečiadienio iki šeštadienio: ketvirtadienį – manevravimas, penktadienį – slalomas, šeštadienį – finalai ir apdovanojimai.
Klasės
„Formula Future“ pilotai skirstomi pagal amžių – nuo „delfinų“, pradinės klasės patiems jauniausiems pilotams, iki 5 klasės, kurioje rungiasi labiausiai patyrę. Čempionate dalyvauja pilotai nuo 6–18 metų. Daugeliui „delfinų“ klasės dalyvių tai pirmosios tarptautinės varžybos, o 4 ir 5 klasėse susirinkę labiausiai patyrę šios disciplinos pilotai.
|Klasė
|Amžiaus grupė
|Delfinų
|6–7 metai
|1 klasė
|8–9 metai
|2 klasė
|10–11 metų
|3 klasė
|12–13 metų
|4 klasė
|14–15 metų
|5 klasė
|16–18 metų
Atidarymo ceremonija
Tai XXV-asis „Formula Future“ motorlaivių pasaulio čempionatas. Jis oficialiai atidarytas šiandien 9 val. sveikinimo kalbomis, kurias sakė Lietuvos motorlaivių akademijos vadovas Matas Kvizikevičius, Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentas Karolis Ramoška ir Tarptautinės motorlaivių sąjungos komisaras Jerzy'is Wojewoda bei protestų teisėjas Martinas Benne'as.
Treniruotės
Pirmoji kiekvieno „Formula Future“ pasaulio čempionato diena skiriama treniruotėms. Kiekvienai šaliai skiriamas atskiras laikas komandai, o jo trukmė priklauso nuo užsiregistravusių pilotų skaičiaus. Kiekviena šalis kiekvienoje klasėje gali turėti ne daugiau kaip du pilotus. Treniruotės nėra vertinamos – jų tikslas leisti pilotams pažinti vandenį prieš prasidedant įskaitinėms varžyboms.
Kas laukia toliau
Ketvirtadienį vyks manevravimo rungtis, o penktadienį – slalomo. Kiekviena iš šių disciplinų yra atskira pasaulio čempionato dalis visose šešiose klasėse, o jų rezultatai lemia, kurie pilotai pateks į šeštadienio finalus ir varžysis dėl bendros įskaitos pasaulio čempiono titulo. Šeštadienio apdovanojimų ceremonijoje bus įteikta net aštuoniolika titulų.
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