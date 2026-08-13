 Kaune prasidėjo „Formula Future“ motorlaivių pasaulio čempionatas

Kaune prasidėjo „Formula Future“ motorlaivių pasaulio čempionatas

2026-08-13 15:57
Pranešimas spaudai

Daugiau nei 90 jaunųjų pilotų iš trylikos šalių šiandien Kauno mariose atidarė XXV-ąjį „Formula Future“ pasaulio čempionatą. Pirmoji diena buvo skirta oficialiai atidarymo ceremonijai ir treniruotėms visose šešiose klasėse prieš prasidedant varžyboms.

Čempionatą organizuoja Lietuvos motorlaivių akademija kartu su Lietuvos motorlaivių federacija. Paskutinį kartą čempionatas Kaune vyko 2021 metais. Varžybos vyksta nuo trečiadienio iki šeštadienio: ketvirtadienį – manevravimas, penktadienį – slalomas, šeštadienį – finalai ir apdovanojimai.

Klasės

„Formula Future“ pilotai skirstomi pagal amžių – nuo „delfinų“, pradinės klasės patiems jauniausiems pilotams, iki 5 klasės, kurioje rungiasi labiausiai patyrę. Čempionate dalyvauja pilotai nuo 6–18 metų. Daugeliui „delfinų“ klasės dalyvių tai pirmosios tarptautinės varžybos, o 4 ir 5 klasėse susirinkę labiausiai patyrę šios disciplinos pilotai.

Klasė Amžiaus grupė
Delfinų 6–7 metai
1 klasė 8–9 metai
2 klasė 10–11 metų
3 klasė 12–13 metų
4 klasė 14–15 metų
5 klasė 16–18 metų

Atidarymo ceremonija

Tai XXV-asis „Formula Future“ motorlaivių pasaulio čempionatas. Jis oficialiai atidarytas šiandien 9 val. sveikinimo kalbomis, kurias sakė Lietuvos motorlaivių akademijos vadovas Matas Kvizikevičius, Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentas Karolis Ramoška ir Tarptautinės motorlaivių sąjungos komisaras Jerzy'is Wojewoda bei protestų teisėjas Martinas Benne'as.

Treniruotės

Pirmoji kiekvieno „Formula Future“ pasaulio čempionato diena skiriama treniruotėms. Kiekvienai šaliai skiriamas atskiras laikas komandai, o jo trukmė priklauso nuo užsiregistravusių pilotų skaičiaus. Kiekviena šalis kiekvienoje klasėje gali turėti ne daugiau kaip du pilotus. Treniruotės nėra vertinamos – jų tikslas leisti pilotams pažinti vandenį prieš prasidedant įskaitinėms varžyboms.

Kas laukia toliau

Ketvirtadienį vyks manevravimo rungtis, o penktadienį – slalomo. Kiekviena iš šių disciplinų yra atskira pasaulio čempionato dalis visose šešiose klasėse, o jų rezultatai lemia, kurie pilotai pateks į šeštadienio finalus ir varžysis dėl bendros įskaitos pasaulio čempiono titulo. Šeštadienio apdovanojimų ceremonijoje bus įteikta net aštuoniolika titulų.

Šiame straipsnyje:
Formula Future
Motorlaivių pasaulio čempionatas
Kauno marios

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų