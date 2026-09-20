Kauno rajono atstovai – tarp prizininkų

Ryškiausią rezultatą pasiekė Domeikavos seniūnijos vyrų futbolo 6x6 komanda, vadovaujama Stasio Jankausko. Domeikaviškiai nepralaimėjo nė vienų rungtynių ir apgynė praėjusiais metais Palangoje pirmą kartą iškovotą Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių čempionų titulą.
Ant prizininkų pakylos lipo ir Domeikavos seniūnijos vyrų krepšinio 3x3 komanda, iškovojusi trečiąją vietą 18–39 metų amžiaus grupėje. Roko Malecko vadovaujamos ekipos pagrindą sudarė nuo 2026–2027 m. sezono Regionų krepšinio lygoje rungtyniausiantys „BC Domeikava“ krepšininkai. Ši komanda 2024 m. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse buvo tapusi krepšinio 3x3 čempione.
Finalinių žaidynių dalyvius, nugalėtojus ir prizininkus sveikino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Algis Bronislavas Vasiliauskas ir kiti svečiai.
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės kasmet suburia tūkstančius sporto mėgėjų iš daugiau kaip 45 šalies savivaldybių. Žaidynėmis siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, puoselėti mėgėjų sporto tradicijas ir stiprinti vietos bendruomenes.
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