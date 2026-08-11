Kauno ringas kilnosis nuo įtampos: „UTMA 19 turnyre“ susikaus Deividas Danyla ir Evaldas Balsys

Tai bus trijų raundų 67 kg svorio kategorijos dvikova, kuri įvyks pagal kikbokso taisykles.
Ši kova įvyks rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje – „UTMA 19 turnyro“ pagrindinė vakaro kova bus dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.
Tai bus dviejų kartų ir UTMA organizacijoje skirtingą laiką praleidusių kovotojų susidūrimas.
D. Danyla savo karjerą UTMA pradėjo nuo pat pirmojo turnyro, kurio metu 69 kg svorio kategorijos kikbokso dvikovoje įveikė Luke'ą Barą.
Nuo to laiko D. Danyla aktyviai pasirodo UTMA turnyruose ir yra aktyviausių visų laikų UTMA kovotojų dešimtuke.
Nors pastaruoju metu D. Danyla dažniausiai pasirodydavo muaitai kovose, tačiau UTMA ringe penkis kartus kovėsi pagal kikbokso taisykles ir tris kartus šventė pergales.
Pastarojoje savo UTMA kovoje, kuri vyko pagal muaitai taisykles su mažomis MMA pirštinėmis, D. Danyla „UTMA 17 turnyre“ antrajame raunde patyrė pralaimėjimą nokautu turkui Cengizui Lale'ui, tad į Nemuno salą turėtų grįžti su dar didesniu pergalių alkiu.
Savo ruožtu E. Balsys jau ilgą laiką nėra patyręs pralaimėjimo kartėlio.
Pastarąjį kartą „Fightersland“ klubo kovotojas pralaimėjimą UTMA organizacijoje patyrė tik savo debiuto metu – „UTMA 11 turnyre“ E. Balsys nokautu nusileido Mantvydui Peredniui.
Minėta kova įvyko tik 2025 m. vasario 22 d., o nuo to laiko E. Balsys spėjo susirinkti keturias pergales paeiliui ir be pralaimėjimų žygiuoja jau 535 dienas, o keturių pergalių serija jam leidžia dalintis antrąja vieta ilgiausių UTMA kovotojų fiksuojamų pergalių serijų sąraše.
Skirtingai nuo D. Danylos, E. Balsys UTMA ringuose kovoja tik pagal kikbokso taisykles, o 67 kg svorio kategorijos kikbokso dvikovose pasirodo nuo „UTMA 15 turnyro“.
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