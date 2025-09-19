„Kauno rudens“ ralyje – ir kovojančios Ukrainos sportininkai

„Kauno ruduo” – vienas seniausių ralių Lietuvoje. Jam pirmajam iš visų šalyje rengiamų automobilių sporto lenktynių 1981 m. suteiktas tarptautinio ralio statusas.
Prie varžybų ištakų stovėjo ženklų puslapį į Lietuvos automobilių sporto istoriją įrašęs Kauno automobilininkų klubas, vadovaujamas praeityje garsaus lenktynininko, sporto meistro Vidmanto Čiutelės ir klubo direktoriaus, sporto meistro Eduardo Jako.
Vėliau drauge su Kauno automobilininkais šį ralį organizavo Lietuvos automobilių ir Lietuvos „Porsche“ klubai, o prieš dešimtmetį rengėjo estafetę perėmė Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija (TASVA).
Pagerbs Lietuvos ralio legendas
Sukanka 30 metų, kai „Kauno rudens“ raliai dedikuojami neeilinių Lietuvos automobilių sporto istorijoje asmenybių, nusipelniusių sporto meistrų Kastyčio ir Arvydo Girdauskų, pasiekusių įspūdingų laimėjimų ne tik „Tour d‘ Europe“ trasose ar garsiajame ralio Londonas–Meksikas maratone, bet ir šalies bei buvusios sovietų sąjungos ralio čempionatuose, atminimui.
Todėl nenuostabu, jog kasmet į Kauną pagerbti buvusių draugų ir varžovų atvyksta dabar po visą pasaulį išsibarstę jų bendražygiai, kuriuos „Kauno rudenys“ ne tik sugrąžina į sportinę jaunystę, bet ir dar kartą dovanoja nepamirštamas susitikimų akimirkas.
Neatsitiktinai į pagrindinį šių lenktynių prizą – Kastyčio ir Arvydo Girdauskų atminimo taurę – pretenduoja būtent veteranų įskaitos dalyviai. Tarp jų ir dalis tų, kuriems teko garbė kažkada varžytis su garsiaisiais lietuviais įvairiose Europos ir pasaulio trasose.
„Kauno rudens“ ralių trasomis įvairiais metais lenktyniavo visų trijų Baltijos šalių, Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Rumunijos, JAV, Graikijos, Kanados, Bulgarijos, Izraelio, Gruzijos, Turkijos, Armėnijos, Uzbekijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių ralio meistrai.
Laukiama Ukrainos sportininkų desanto
Organizatoriai maloniai nustebo vienas pirmųjų paraiškų dalyvauti 52-ajame „Kauno rudens“ ralyje gavę ne iš, sakykim, Rokiškio ar Klaipėdos, o iš tolimos, tačiau sielai labai artimos, jau ketvirtus metus kovojančios Ukrainos.
„Narsiai kaunamės apkasuose, tačiau iš mūsų niekas neatėmė noro varžytis ir lenktynių trasose“, - sakė paraišką atsiuntęs kijevietis Leonidas Protasovas, kuris kartu su Larisa Krasnopevceva varžysis veteranų įskaitoje ir vairuos kažkada jam daug pergalių padovanojusią „Pobeda M20“.
Pagrindinis ukrainiečių delegacijos atvykimo į Lietuva iniciatorius ir komandos vadovas Roman Shchypkov-Pavlenko iš sugriautos Zaporižės šturmano kėdę pasiūlė užimti šiauliečiui Donatui Damašui, kuris kvietimą maloniai priėmė.
Petro Rapitos ir Volodymyro Slushniako duetas iš Lvivo „Kauno rudens“ ralyje startuos su Lietuvoje retu „Zastava“ automobiliu, kurio ratus suka kuklus 1,1 litro darbo tūrio variklis.
Šeimyninis Hannos ir Igorio Sukhobriusų ekipažas iš Kanivo atsiveža dar mažesnio litražo ukrainiečių gamybos ZAZ 965 automobilį.
Moterų įskaitoje rungtyniausiantis Kijeve gyvenančių Renatos Vilčinskaitės ir Anos Kashchuk duetas tramdys daug simpatijų keliantį itališkąjį plieno žirgą „Alfa Romeo Giulietta“.
Ilgas užsieniečių sąrašas
Paraiškos dalyvauti lenktynėse dar priimamos ir dar ankstoka operuoti visa statistika, tačiau, organizatorių nuomone, jau dabar galima prognozuoti ar tik 52-ajame „Kauno rudens“ ralyje užsieniečių gretos nebus gausiausios?
Be Ukrainos į Kauną atvyksta ir visų trijų Baltijos šalių, Vokietijos, Graikijos, Gruzijos, Izraelio, Ispanijos, Armėnijos ir net Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkai.
„Kauno rudens“ raliai tiesiog nebeįsivaizduojami be išskirtinio tandemo - daugkartinių jo nugalėtojų bei prizininkų Eugenijaus Tumalevičiaus ir dabar JAV gyvenančio Aleksandro Chaimskio, į trasas išvairuosiančių „Opel Manta“, be šauniųjų estų Joelio Tamekos ir Juhano Anupoldo, be šmaikščiųjų, žodžio kišenėje neieškančių gruzinų George ir Algujos Achalkatsių, be buvusio Latvijos automobilių sporto federacijos viceprezidento Andrio Zvingevico, kuris šįkart startuos su iš Vokietijos atvykstančiu Michailu Titovu ir daugelio kitų, jau pažįstamų šio ralio gerbėjams ar net tapusių savotišku lenktynių talismanu.
Svečiai iš Latvijos, buvęs šios šalies automobilių sporto federacijos prezidentas Dainars Dambergs, kurį lietuviai prisimena iš jo bendrų startų viename ekipaže su LASF prezidentu Sigitu Alesiumi, Andris Stals ir Janis Jumitis visą „Kauno rudens“ trasą nutarė įveikti su kažkada jiems nemažai pergalių atnešusiu, specialiai raliui parengtu „Moskvič 408“ automobiliu.
Mišrus dar vieno latvio ir esto Italo Alsinšo ir Toivo Nino ekipažas trasas šturmuos su jiems įprastu VAZ 2106, o varžybų šeimininkai Modestas Jakas su Tomu Liutkumi pasitelkė gerokai greitesnę „Toyota Celica“.
Su net 3,5 litro darbo tūrio variklį turinčia „Cupra“ startuos tėvas su sūnumi Ramūnas ir Titas Čapkauskai, o pirmenybę „Subaru VI STI“ suteikę Arūnas Vaičiūnas su Ona Danguole Vaičiūniene, ko gero, į specialų prizą gali pretenduoti net nepradėję ralio.
Mat 62-jų Arūnas ir 88-erių jo motina – vyriausias, kurių amžiaus suma net 150 m., ekipažas ir pagal šį rodiklį vargu ar juos kas pranoks.
Vilioja vardinės taurės
„Lietuvos sporto organizatoriai mena ir moka pagerbti buvusias sporto legendas. Tą liudija ir įsteigtos vardinės jų atminimo taurės, kurios mus vilioja ir mes būtume nieko prieš bent vieną jų išsivežti į Ukrainą“, - kalbėjo ukrainiečių delegacijos vadovas R. Shchypkov-Pavlenko.
52-ojo „Kauno rudens“ ralio dalyviai varžysis dėl šiemet automobilių sporto visuomenę palikusio LASF garbės nario, sporto meistro Algirdo Rymonio taurės, o buvusio Žemės ūkio akademijos dėstytojo, docento, LASF garbės teisėjo Evaldo Čerškaus atminimo taurę įsteigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Ilgamečio LASF prezidento Sigito Alesiaus taure pasirūpino LASF prezidentas Egidijus Janavičius, o šio ralio iniciatoriaus ir ilgamečio organizatoriaus Vidmanto Čiutelės atminimo taurę įsteigė TASVA ir jos direktorius Romualdas Mažuolis.
Ralio dalyviai varžysis ir dėl vieno žymiausių šalies ralio meistrų Leontijaus Potapčiko ir kitų, garsinusių šalies automobilių sportą, atminimo taurių.
Įspūdinga retro automobilių kolona
Tapo gražia tradicija, kai „Kauno rudens“ ralių startinę rikiuotę papildo ir savotiškai papuošia istoriniai automobiliai ir žmonių su negalia įskaitos dalyviai.
100-to ar keliais metais jaunesni senoliai, žinoma, nedardės visos ralio trasos. Jie įveiks trumpiausią distanciją ir pirmieji išsidalys apdovanojimus.
„Mūsų tikslas – ne rungtis su visais tose pačiose trasose, o atkreipti dėmesį į automobilių gamybos ir jų sporto kultūrinį paveldą bei skatinti techniką mylinčius žmones neleisti, kad istorinę vertę turintys automobiliai ir motociklai rūdytų patvoriuose“, - sako LAK viceprezidentas Šarūnas Žitkevičius.
Išrikiuotus lenktynių atidaryme, o vėliau ir riedančius Kauno gatvėmis žiūrovai galės įvertinti 1921 m. gamybos „Studebaker“, 1924 m. „Oakland“, 1925 m. „Packard 333“, 1937 m. „Mercedes Benz V 170“, 1929 m. REO, 1962 m. „Chevrolet Corvette“ ir daugelį kitų patrauklių, tviskančių visomis spalvomis keturračių.
VšĮ „Tapk laisvas“ į „Kauno rudens“ ralį irgi deleguoja kelis ekipažus, kurie varžysis žmonių su negalia įskaitoje.
Atskiroje grupėje jėgas išbandys ir „Kauno švaros“ automobilių sporto entuziastai.
Laukia skirtingos trasos
„Kauno rudens“ ralio maršrutai drieksis Kauno miesto ir rajono teritorijomis.
Ralyje „Kauno ruduo 2025“ dalyvaujantiems sportininkams teks įveikti bendrą 109,25 km ilgio trasą, o atskiroje įskaitoje besivaržysiantiems veteranams – kiek trumpesnę 101,35 km distanciją su greičio ruožais ir specialiomis rungtimis.
Varžybų administracinė ir techninė komisijos darbą VDU-ŽŪA aikštelėje pradės penktadienį, spalio 3 d., o pirmasis ekipažas iš čia startuos šeštadienį, spalio 4 d., 10 val.
Įveikę ralio trumpąją trasą toje pačioje VDU-ŽŪA aikštelėje finišuos 15 val., o ilgąją – 16 val.
Ralio nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimo ceremonija rengiama prie starto-finišo arkos.
Plačiau apie „Kauno rudens“ ralį: www.autoveteranai.lt.
