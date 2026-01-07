Ketvirtasis Dakaro ralio ruožas: prasideda maratoninis etapas

Šis etapas – vienas išskirtiniausių visame ralyje. Dalyviai bus be įprastos komandos pagalbos – jie negali naudotis mechanikų paslaugomis, todėl bet kokius techninius gedimus privalo šalinti patys. Dalyviai turi ne tik važiuoti greitai, bet ir išmintingai saugoti techniką, galvodami apie antrąją maratoninio etapo dieną. Taip pat sportininkai naktį praleis dykumoje.
Rokas Baciuška pasidalijo mintimis apie laukiantį iššūkį.
„Nauja diena – nauja nuotaikėlė. Gal todėl, kad dvi dienas nebus ryšio? Ar todėl, kad miegosime palapinėje ir valgysime sausą davinį?
Pirmasis maratoninis etapas (SS4) AlUla–AlUla su 452 km prieš akis. Pradžia atrodo greita, po to lyg akmenys ir zigzagai per kalnus, bet viskuo nebetikime, ką sako. Visiems reikės taupyti techniką, o ypač ratus, nes gyvensime be mechanikų. Vakar matėme, kad daug lyderių prarado šansus kovoti dėl 1 vietos. Mūsų stiprybė – turime tris atsarginius. Pagalba tarp lenktynininku galima. Bus dvi atskiros stovyklos. Rytoj po maratoninio ruožo (SS5 – 371km) pasieksime jau Hail miestą“, – feisbuke rašė R. Baciuška, startavęs 8.16 val. Lietuvos laiku.
Benediktas Vanagas į šiandienos kelio ruožą leidosi anksčiau.
„Šiandienos startas – vienas ankstyvesnių. Kilome auštant, 14 laipsnių šilumos. Teprasideda maratonas. Startas – 07.35 Lietuvos laiku“, – rašė B. Vanagas.
Iš viso Dakaro ralyje dalyvauja trylika lietuvių ekipažų: Benediktas Vanagas, Rokas Baciuška, Gintas Petrus, Mindaugas Sidabras, Vaidotas Žala, Dovydas Karka, Saulius Klevinskas, Nerimantas Jucius, Gediminas Šatkus, Edvard Sokolovski, Karolis Raišys, Ignas Daunoravičius (navigatorius), Albertas Veliamovičius (navigatorius).
