Klaipėdiečiai Lietuvos paplūdimio teniso čempionate – su medaliais ir solidžiais rezultatais

Moterų dvejetuose – Klaipėdos paplūdimio teniso trenerės ir mokinės medaliai
Ypatingas Klaipėdai buvo moterų dvejetų pusfinalis. Klaipėdos trenerės A. Griciūtės ir jos partnerės M. Matelytės kelias nuvedė iki pat pusfinalio, kuriame laukė itin įdomi akistata – kitoje tinklo pusėje stovėjo pačios A. Griciūtės auklėtinė U. Dainiūtė, žaidusi kartu su D. Lebiodaite.
Atkaklią trijų setų trenerės ir mokinės komandų dvikovą 6:4, 4:6, 6:4 laimėjo U. Dainiūtė ir D. Lebiodaitė.
Didžiajame finale jaunosios sportininkės taip pat kovojo tris setus, tačiau 7:5, 6:7 (4:7), 3:6 nusileido I. Gelažanskaitei ir V. Kedai bei tapo Lietuvos vicečempionėmis.
Trenerė A. Griciūtė ir M. Matelytė mažajame finale 6:3, 6:2 nugalėjo A. Buteikytę ir E. Lumpickaitę ir iškovojo bronzos medalius. Taigi ant suaugusiųjų Lietuvos čempionato prizininkių pakylos stojo ir Klaipėdos trenerė, ir jos mokinė.
Vyrų dvejetuose – 9-oji vieta
Vyrų turnyre M. Gricius ir E. Kvaraciejus klaipėdiečiai sėkmingai tęsė kovas dėl 9-osios vietos. Jie 6:2, 7:5 įveikė B. Petrauską ir S. Žiūką, pusfinalyje 6:4, 6:4 – A. Libman ir F. Sribikę, o lemiamame mače 6:0, 6:1 nugalėjo Š. Dėdelę ir K. Devyžį. M. Gricius ir E. Kvaraciejus Lietuvos čempionatą baigė 9-oje vietoje.
Mišriuose dvejetuose – Griciūtės ir Kvaraciejaus 9-oji vieta
Mišrių dvejetų varžybos sulaukė rekordinio susidomėjimo – registravosi net 41 pora, nors pagrindinėje lentelėje galėjo žaisti 32 poros.
Iš klaipėdiečių geriausiai sekėsi A. Griciūtei ir E. Kvaraciejui. Kovose dėl 9-osios vietos jie 7:6, 6:1 nugalėjo K. Rokaitę ir V. Vaitkų, pusfinalyje 6:3, 6:3 – A. Ivancovą ir L. Martinaitytę, o finale 6:3, 6:2 pranoko R. Armalienę ir N. Dirsę. Klaipėdiečių pora užėmė 9-ąją vietą.
U. Gricė ir M. Gricius čempionatą baigė 11-oje vietoje. Lemiamoje kovoje jie po trijų setų 2:6, 7:6, 10:8 įveikė A. Ivancovą ir L. Martinaitytę.
U. Dainiūtė ir A. Libman po sėkmingo starto aštuntfinalyje tik po itin atkaklios kovos 1:6, 7:6, 8:10 nusileido vicečempionams D. Lebiodaitei ir A. Normantui. Mišrių dvejetų varžybose taip pat dalyvavo E. Rupšlaukienė su kauniečiu O. Erciumi, jie liko 29 vietoje.
Sveikiname Klaipėdos sportininkus su puikiais rezultatais, atkakliomis kovomis ir garbingai atstovauta Klaipėda!
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